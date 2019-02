Jungunternehmer will Geschäftsfelder ausweiten

Unter dem Label „Junge Isnyer Unternehmer“ segeln nicht nur „Start-Ups“, auch ein Betrieb wie Bodenmüller Putz & Stuck kann dazu gezählt werden. Denn der Handwerksbetrieb, vor 21 Jahren von Konstantin Bodenmüller senior als Gipserfachbetrieb gegründet, wird heute von dessen Sohn Konstantin Bodenmüller junior geleitet. Zwar stieg er schon vor gut zehn Jahren, direkt nach dem Abitur, in den elterlichen Betrieb ein und ist seit sieben Jahren in der Geschäftsführung.

Doch erst in jüngerer Zeit hatte er einige Herausforderungen zu bewältigen, die ihn wirklich zum „Jungunternehmer“ werden ließen – Personalführung, neue Geschäftsfelder entwickeln und ausbauen, den langjährigen Erfahrungsschatz seines Vaters mit neuen Techniken kombinieren: „Ja, es war keine leichte Zeit. Ich kam frisch von der Meisterschule und hatte selbst sehr hohe Ansprüche an mich und von heute auf morgen Leute unter mir, die mir den Job gezeigt haben", schildert der gelernte Stuckateurmeister seinen Start.

Inzwischen hat er seinen persönlichen Führungsstil – „kooperativ-autoritär“, wie er selbst sagt – gefunden und weiß, wie er mit seinem Team aus sieben Mitarbeitern und zumeist einem Auszubildenden umgehen muss. „Mein Vater und ich arbeiten immer auf der Baustelle mit“, erklärt Bodenmüller. „Zum Glück ist mein Vater noch aktiv dabei“, meint er lächelnd, „bei der derzeit guten Auftragslage würde es sonst schwierig werden".

Der Fachkräftemangel und die Nachwuchssorgen sind auch für ihn ein Thema. Auszubildende zu finden sei nicht einfach, und diese dann auch noch zu halten, sei noch schwerer. Er merke allgemein, dass es in der Vergangenheit eine Zeit gab, in der das Handwerk kein gutes Image hatte. Doch das ändere sich inzwischen, erklärt Bodenmüller zuversichtlich. Der 29-Jährige macht sich Gedanken um die Bedürfnisse der heutigen Jugendlichen und geht auf diese ein. Zudem setzt er stark aufs Netzwerken. Als Mitglied im Fachverband für Stuckateure, als Innungsbetrieb, in der Handwerkerzunft Isny oder bei den Jungmeistern engagiert er sich und tauscht sich mit Kollegen der Branche aus.

„Ich bin aufgrund meines jungen Alters in den meisten Verbänden doch eher ein Exot. Viele Betriebe haben Mühe, Nachfolger zu finden. Eben auch wegen dem Mangel an Auszubildenden, die als potentielle Nachfolger in Frage kommen könnten“, schildert Bodenmüller die Situation.

Aber auch sein Geschäftsfeld ist im Wandel, Stuckarbeiten werden kaum noch nachgefragt. Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich sind das Kerngeschäft. Den Service ergänzt er durch die Ausführung von Malerarbeiten, wofür er einen eigenen Maler angestellt hat. Hinzu komme eine große Nachfrage im Bereich Wärmedämmung, Schimmelsanierung und -beratung. In diesem Bereich ist Bodenmüller junior mittlerweile Experte. Als Partner des Netzwerkes „Schimmelterminator", mit über 15 Partnerbetrieben, die alle eine strenge Zertifizierung durchlaufen müssen, weitet sich das Feld immer mehr aus.

„Eigentlich war das gar nicht so geplant, aber wir merken, dass wir hier eine Nische mit hohem Fachwissen besetzen können“, erläutert er den wachsenden Geschäftsbereich. Und das sei auch weiterhin ein Ziel – sich in Nischen mit einem breiten und qualitativ hohen Leistungsspektrum zu platzieren und dadurch mehrere Standbeine aufzubauen. In die Zukunft denken und bodenständig handeln – das sei seine Stärke, mit der er den familiären Betrieb weiter auf der Erfolgsspur halten möchte.