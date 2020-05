Jungstörche haben Eisheilige gut überstanden

Die Jungen in den Isnyer Storchennestern haben die Eisheiligen gut überstanden. „Es zappelt in sieben Nestern“, berichtete Ulrike Maruszczak vergangene Woche, nachdem ihr dieses Foto am Ochsenkeller gelungen war, wo „vier putzmuntere Storchenkinder über den Rand des Eichennests gucken“.

Die ältesten Jungvögel in Isny dürften inzwischen gut vier Wochen alt sein, sie sollen Anfang Juni beringt werden. „Das Eichennest von Franz und Berta beim Neidhammelbrunnen und auch das Lindennest von Toni und Antonia sind gut gefüllt, da sind auch drei bis vier Junge in jedem Nest zu beobachten“, schilderte die Storchenbeobachterin weiter.