„Jungpiloten“ jagen um die Dächer

„Wenn 16 Flugschüler den Isnyer Luftraum unsicher machen, kann schon mal ein Missgeschick passieren“, schrieb Ulrike Maruszczak am Freitag – nicht gemünzt auf die Luftsportgruppe, die am Wochenende im Rotmoos zu den Flugtagen einlädt. Vielmehr hatte die Storchenbeobachterin am Donnerstag kurz vor 7 Uhr Konrektor Axel Bächi am Telefon, der einen Storch meldete, der sich aus dem kleinen Innenhof neben der Aula im Gymnasium nicht mehr befreien konnte.

„Das Storchen-Notfallset, das ich vor zwei Jahren zusammengestellt hatte, bewährte sich“, schildert Maruszczak ihren Aufbruch in Aufregung. Decke und Tücher zum Fixieren musste sie nicht zusammensuchen, „ein Griff in die Kiste, und ich konnte zum Einsatzort radeln“.

Den Storch identifizierte sie als eins der vier Jungen von Paul und Julia vom Eichennest am Ochsenkeller, glücklicherweise unverletzt, das nur eingefangen werden musste: „Im Innenhof kein Problem, Bächi von rechts, ich mit der Decke von links und schon konnte ich Sarah unter den Arm nehmen.“

Eskortiert von einigen Schülern trug sie den Jungstorch, der den Namen von einer Patin erhalten hat, in die Rotmoos-Wiesen hinterm Bauhof und entließ ihn in die Freiheit. „Sarah begann gleich nach Futter zu picken, ein gutes Zeichen , kurze Zeit später war sie weggeflogen“, berichtet Maruszczak.

Überhaupt sei „unglaublich, was sich zurzeit in der Storchenszene abspielt“: Zu den 14 Isnyer Alt- und 16 Jungstörchen gesellten sich rund 15 weitere, die jeden Abend bei Sonnenuntergang einfliegen und sich einen Schlafplatz suchen. Als „absolutes Must-Go“ empfiehlt Maruszczak das Wassertor. „Da wollen sie alle sitzen: Es ist so witzig zu beobachten, wie die Halbstarken – aktuell sind nur Einjährige zu Besuch – sich gegenseitig um die Dächer jagen, denn da wo der eine sitzt, da will auch der andere hin.“ Besonders freud die Storchenfreunden, dass auch einige Isnyer Jungstörche vom vergangenen Jahr dabei sind: „Wenn von sieben Jungstörchen vier das gefährliche erste Jahr überleben und wieder in ihrer Geburtsstadt beobachtet werden können, ist das wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl!“