Julia von Lucadou liest aus „Die Hochhausspringerin“

Julia von Lucadou liest im Rahmen der diesjährigen Literaturtage am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Kurhauses am Park aus ihrem Debütroman „Die Hochhausspringerin“. Darin entwirft die junge Schriftstellerin eine düstere Zukunftsvision, in der innere Ausgeglichenheit obligatorisch, Anpassung begehrenswert und Transparenz total sind.

In dieser Welt sind die Schicksale zweier Frauen aufs Engste verknüpft: Riva ist Hochhausspringerin – ein perfekt funktionierender Mensch mit Millionen von Fans, die Projektionsfläche für alle Sehnsüchte einer Gesellschaft. Doch dann weigert sie sich plötzlich zu trainieren, zieht sich zurück und bricht den Kontakt zu ihren Anhängern ab.

Zwar sind Kameras allgegenwärtig in ihrer Welt. Aber der Protagonistin ist nicht klar, dass sie gezielt ausgekundschaftet wird von Hitomi, die Riva wieder auf die Spur des Regimes bringen soll. Sollte die „angepasste“ Wirtschaftspsychologin dabei versagen, Riva wieder zu einem funktionierenden Mitglied im Sinne der Gesellschaft zu drehen, droht beiden die Ausweisung in die Peripherie, wo Menschen im Schmutz leben, ohne der Gesellschaft zu dienen.

Julia von Lucadou wurde 1982 in Heidelberg geboren und ist promovierte Filmwissenschaftlerin. Sie arbeitete als Regieassistentin, Redakteurin beim Fernsehen und als Simulationspatientin. Sie lebt in Biel, New York und Köln.