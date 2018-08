Julia Schmid und Kilian Morgen legen erfolgreich D3-Prüfung ab

Die Musikkapelle Rohrdorf hat an den D2- und D3-Kursen in der Bauernschule in Bad Waldsee teilgenommen.

Wie die Musikkapelle mitteilt, haben Julia Schmid an der Klarinette und Kilian Morgen an der Trompete die D3-Prüfung erfolgreich abgelegt. Neben täglich zweimal 20 Minuten Einzelunterricht, gab es drei Stunden Theorieunterricht und zusätzlich eineinhalb Stunden Musizieren im Ensemble mit Registerkollegen sowie zwei Stunden Orchesterproben am Tag. Außerdem ist beim D3 ein Dirigentenkurs dabei. „Es ist einige riesige Chance für die beiden 16-Jährigen bei ausgewählten Dozenten zu lernen und sich mit gleichaltrigen Musikern auszutauschen“, sagt Norbert King, Vorsitzender der Musikkapelle Rohrdorf.

Ebenfalls stolz ist die Musikkapelle darauf, dass Maximilian Hörburger als Dozent am Horn die Theorie für die D2-Kurse abgehalten hat. Außerdem übernahm er einen Teil des Hornunterrichts. Bereits im Frühjahr haben vier Jungbläser der Kapelle die D1-Prüfung in Isny erfolgreich abgelegt. Jakob Landsbeck, Paulina Sünder, Chiara Rudhart und Amelie Zengerle bestanden diese alle mit der Note 1 bis 2. Die Chancen für eine Rohrdorfer Beteiligung am D2-Kurs nächstes Jahr in Bad Waldsee stünden also gut.