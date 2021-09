Jugendliche wollen nochmal Druck ausüben

In der Kemptner Straße in Isny fand am Freitagnachmittag eine Plakatmalaktion des Ortsverbandes Fridays for Future statt. Anlässlich der deutschlandweiten und globalen Demonstrationen der Klimastreik-Bewegung am 24. September griffen die Jugendlichen zu Farbe und Pinsel und gestalteten kreative Plakate.

Über den Nachmittag verteilt, fanden sich so circa 15 junge Unterstützerinnen und Unterstützer in der Räumlichkeit ein, die von der katholischen Kirchengemeinschaft zur Verfügung gestellt wurde. „Aufgrund von Corona war es für uns als Ortsgruppe in letzter Zeit schwierig, unsere Forderungen nach mehr Klimaschutz in Demonstrationen zum Ausdruck zu bringen“, bedauert der Hauptorganisator der Plakatmalaktion, Fabian Simion. „Die Flutkatastrophen vor wenigen Wochen haben uns jedoch erneut gezeigt, wie wichtig der Klimaschutz ist. Deshalb wollen wir vor der Bundestagswahl noch einmal richtig Druck ausüben“. Denn der 16-Jährige betont, dass keine der Parteien, die in Regierungsverantwortung kommen könnten, mit der Umsetzung ihres jeweiligen Programms das 1,5-Grad-Ziel zum Klimaschutz erreichen würden. „Wir freuen uns als Ortsverband deshalb darüber, dass es jetzt wieder möglich ist, mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept coronakonform zu demonstrieren. Außerdem schätzen wir es, dass auch die Kindergruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit selbst gestalteten Plakaten zur Demo beitragen wird“, ergänzt Fabian Simion dankbar. Ausdrücklich weist er darauf hin, dass sich der Isnyer Ortsverband Fridays for Future über jeden freut, der sich am 24. September an der Demonstration beteiligt.