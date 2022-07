Jugendliche schlagen in Isny Mann zu Boden

Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in einem Isnyer Einkaufsmarkt in der Lindauer Straße auf. Als einer aus der Gruppe Lebensmittel in der Obstabteilung anbiss, wurde er von einem Kunden angesprochen, dies zu unterlassen. Daraufhin kam es zu einem Gewaltausbruch aus der Gruppe gegen den 36-Jährigen, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Er wurde von den Tätern gemeinschaftlich zu Boden geschlagen. Die Täter werden als 14 bis 18 Jahre alt beschrieben, mit südländischem Aussehen, dunklen Haaren und keinen Bärte. Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen (Tel. 07522 / 9840) in Verbindung zu setzen.