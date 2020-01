Jugendliche experimentieren begeistert mit Robotern

Jugendliche des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg (SfZ) am Standort Atzenberg in Wangen haben Roboter darauf getrimmt, auf Linien zu fahren, an Markierungen abzubiegen, Kreuzungen zu erkennen, Hindernisse zu überwinden und Objekte einzusammeln. Dafür hätten sie Standardbausätze für Roboter mit Sensoren erweitert und neu programmiert, teilt der Rotary Club Isny-Allgäu mit.

Die Jugendlichen und Betreuer führten nun dessen Mitgliedern vor, was sie die zuvor vom Club gespendeten Roboter im Wert von 2000 Euro so alles können. In Wangen, einem von acht Standorten, sei man führend in Robotics. Teams qualifizierten sich zu Wettbewerben wie German Open und Robocup/Rescue Line bis zur EM und gewinnen Preise. Auch bei Jugend forscht seien die Jungen und Mädchen dabei.

Derzeit sind 38 Jugendliche in verschiedenen Altersstufen am SfZ, unterstützt von 13 Betreuern – Ehrenamtliche oder Lehrer mit einem kleinen Schuldeputat. An Ideen mangele es nicht, gearbeitet werde etwa an Konzepten für E-Scooter-Helme, Rekuperation, Drohnen und der Weiterentwicklung von Robotern, die Menschen aus Gefahrenzonen retten können.