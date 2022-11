Jugendbeteiligungsprojekt in Isny wird zum Ideenmotor

Noch immer hat die Kinder- und Jugendarbeit Isny mit den Folgen der Corona-Pandemie zu tun, nur einer davon ist der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich. Das verdeutlichte Geschäftsführer Matthias Hellmann am Montag in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Die Stadträte verfolgten gespannt seinen Jahresbericht über das Schuljahr 2021/22, aus dem Hellmann sich wiederum zwei Schwerpunkte herauspickte: das Jugendzentrum Go In und den, von den Gemeinderäten bereits im Dezember 2019 beschlossenen, sogenannten 8er-Rat, ein Jugendbeteiligungsprojekt, das mit der Arbeit eines Jugendgemeinderats vergleichbar ist.

Der Verein beantragte bei den Räten eine geringfügige Erhöhung der Stelle von Katharina Zapf, die sich im letzten Schuljahr federführend um das kommunale Jugendbeteiligungsprojekt der achten Klassen kümmerte. Dem stimmten alle Räte zu. Wie sich der Fachkräftemangel auswirkt, verdeutlicht Hellmann an zwei Beispielen. „Zum Schuljahresbeginn mussten wir in der Schülerbetreuung mit Einschränkungen wegen krankheitsbedingten Ausfalls und nicht zu besetzenden Stellen beginnen“, erklärt er. Berufsorientierung und Praktika fielen im vergangenen Schuljahr noch häufig den Coronabeschränkungen zum Opfer. „Vieles war einfach nicht möglich“, sagt Hellmann.

Möglichst viele Förderungen beantragt

So gut es ging mussten die Schüler lange auf Onlinemöglichkeiten ausweichen. Der große Andrang bei den beiden Ausbildungsveranstaltungen Anfang dieses Schuljahres zeigte, dass hier viel nachzuholen war. Die Bundespolitik habe auf die Folgen der Coronapandemie zum Glück mit umfangreichen Mitteln reagiert. Hellmann hat sich bemüht, möglichst viele der Förderungen für die Kinder- und Jugendarbeit in Isny zu nutzen und zu beantragen. Das bedeute aber wiederum personell einen großen Aufwand, um diese Anträge zu stellen und umzusetzen. „Aktuell bearbeite ich sieben zusätzliche Verwendungsnachweise“, erklärte er.

Der sogenannte 8er-Rat konnte aufgrund der strengen Coronabestimmungen erst im November 2021 in seine erste Konferenz starten, jedoch an drei verschiedenen Orten, in großen Räumlichkeiten und außerhalb der Schule. Katharina Zapf organisierte die Leitung der Treffen und berichtete den Räten vom Ablauf: „Es entstand eine Sammlung von Projektideen, die zunächst nicht gewertet wurden.“ Vier Hauptthemen hatten sich dabei herauskristallisiert – Nachhaltigkeit und Umwelt, Mobilität, Freizeitangebote und -orte für Jugendliche sowie Schule. Beim folgenden Treffen im Januar wurden im Rahmen des Unterrichts die ersten konkreten Ansätze formuliert. Pro Themenbereich standen am Ende drei bis fünf Ideen in der Arbeitstabelle. Im Bereich Schule beispielsweise Schülertablets und längere Pausen, bei den Freizeitmöglichkeiten ein Outdoor-Gym und Sitzmöglichkeiten am Skaterplatz und Angebote im Jugendhaus. Beim Thema Mobilität waren E-Scooter und Abstellplätze für Fahrräder auf der Wunschliste. Plätze für eine Bienenwiese und Bäume und Mülleimern am Baggersee standen im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt in der Tabelle.

Hoher, aber lohnenswerter Aufwand

Erst im April 2022 konnten sich die Schüler zum ersten Mal schulübergreifend treffen. Mit einem Großaufgebot fast aller Mitarbeiter des Vereins Kinder- und Jugendarbeit und die Unterstützung des Kreisjugendrings wurden die Projekte mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung konkret besprochen. Als Paten standen Hauptamtsleiter Frank Reubold, Marion Kolb und Lena Krause von der Mobilitätszentrale, Alexandra Haug vom Bauamt, Alexandra Kreisle, Fachbereich Bildung und Soziales und Stadträtin Miriam Mayer den Jugendlichen zur Seite. „Dieses Treffen war sehr wichtig, damit den Jugendlichen klar wurde, wie die Umsetzung laufen könnte und welcher Prozess dazu notwendig ist“, erklärt Kreisle.

Hellmann berichtete, es sei ein „hoher, aber lohnenswerter Aufwand“ für die Mitarbeiter. „So kriegen wir viel mit, was die Jugendlichen bewegt.“ Für die Schüler sei es interessant gewesen, dass sie auch im Umsetzungsprozess mit dabei waren. Nach der sehr positiven Rückmeldung der Verbundschule, solle das Projekt auf jeden Fall im nächsten Schuljahr fortgeführt werden. Im Laufe des Prozesses wurden über 20 Vorschläge für ein Logo eingereicht. Der erste Platz ging an Gloria, eine Schülerin der Verbundschule. Die Abschlusskonferenz, bei der Peter Manz als Stadtrat anwesend war, fand die Preisverleihung statt.