Jugendarbeit organisiert verschiedene Events

Streetworker Michael Fischer organisiert im Rahmen der mobilen Jugendarbeit Isny verschiedene Angebote für Jugendliche.

So wird ein junger Mann, der in Isny aufgewachsen ist und inzwischen studierter Sportwissenschaftler, Kampfsportler (Kickboxen, Boxen, MMA), Personaltrainer und Ernährungsberater ist, ab nächsten Montag, 19. Juli, 17 und 19 Uhr und mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr für acht Termine in den Räumen des Karatestudios Imeri ein Kampfsporttraining anbieten. In Hauptsache werden junge Geflüchtete und maximal zehn Jugendliche daran teilnehmen.

Desweiteren wird am Sonntag, 25. Juli, von 12 bis 20 Uhr auf dem Skateplatz Isny ein Skate-Contest stattfinden. Dieser wird von Sponsoren unterstützt. Engagierte Skater organisieren Juroren, Kommentator und DJ. Mit dem Jugendhaus Wangen, die eine Woche zuvor einen Contest durchführen, wurde eine gegenseitige Unterstützung vereinbart. Insgesamt werden drei Wettbewerbe (U 16, Ü16 und „Best Trick“) durchgeführt. Decks und anderes Material gibt es zu gewinnen. Lokale, regionale und überregionale Skater werden erwartet.

Ein Graffiti-Workshop findet am 5. und 6. August 2021 jeweils von 14 bis 20 Uhr statt. Dieser Workshop wird im Rahmen des Isnyer Sommerferienprogramms unter dem Titel „Corona und Zusammenhalt“ organisiert und wird maßgeblich vom Jugendfonds „Demokratie leben“ unterstützt. Maximal zehn Teilnehmer ab zehn Jahre können daran teilnehmen. Gesprüht wird an der legalen Graffitiwand neben dem Kino und auf dem Skateplatz an den dortigen Obstacles. Angeleitet wird der Kurs von „Fifty“ einem bekannten Sprayer und Graphikdisigner aus Dornbirn in Österreich und begleitet von Lucia Thanner (Kunstthearpeutin und Künstlerin) aus Isny. Weiterer Kooperationpartner des Workshops ist der Isnyer Stadtsportlehrer Daniel Kremer!

Ein sogenannter Landing-Airbag-Event für die Dirtbiker ist am 13. August von 14.30 bis 20.30 Uhr auf dem Skateplatz geplant. Diese Event findet ebenfalls im Rahmen des Isnyer Sommerferienprogramms in Kooperation mit Daniel Kremer (Stadtsportlehrer) statt. Maximal 25 Dirtbiker im Alter ab neun Jahren können daran teilnehmen. Da es solche Landing-Airbags noch selten gibt, reist der Verleiher aus über 300 Kilometer Entfernung an, er wird die Kinder und Jugendlichen anleiten. An einem solchen Luftkissen können Sprünge und Tricks geübt werden. Engagierte 13- und14-jährige Isnyer Dirtbiker hatten die Idee dazu und haben durch großes Engagement mit dem Eintreiben von Spenden dieses Event möglich gemacht

Beide Veranstaltungen sind auf der Plattform des Isnyer Ferienprogramms buchbar.