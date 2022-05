Jugend-Workshop zur Kuhnlein-Ausstellung

Lust auf Kunst und Kultur wecken – und das schon bei den Kindern und Jugendlichen. Dieses Ziel verfolgt das Kursprogramm „Kommen. Schaffen. Ausprobieren“ in der Kulturwerkstatt im Schloss Isny. In den Pfingstferien am 8. Juni von 9 bis 14 Uhr gibt es einen Workshop zur Ausstellung in der Städtischen Galerie „Andreas Kuhnlein. Spuren des Menschseins“. Anmeldungen sind noch bis 4. Juni möglich.

Der Holzskulpturenkünstler Andreas Kuhnlein präsentiert in seiner Ausstellung „Spuren des Menschseins“ in der Städtischen Galerie im Schloss seine eindrucksvollen, teils überlebensgroßen Werke. Im Workshop bietet sich die Möglichkeit, auf seinen Spuren zu wandeln und mit Schaumstoff eigene zerklüftete Werke zu schaffen. In einer abschließenden Fotosession werden die entstandenen Arbeiten in Verbindung mit den Ausstellungsstücken gebracht. Der Kurs wird gestaltet von Bernd Imminger. Er studierte Malerei in Dresden und lebt und arbeitet als freier Künstler in Isny. Der Workshop ist geeignet für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren, die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen sind bis 4. Juni möglich.

Alle Workshops der Kulturwerkstatt sind bereits buchbar, nähere Informationen unter www.isny.de/kulturwerkstatt, Telefon 07562/ 99 990-50, kultur@isny-marketing.de