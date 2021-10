Jüdisches Jubiläumsjahr in Isny

Zugfahrt zur Synagoge in Augsburg, Kemptener Theater mit Leo-Hiemer-Stück im Kurhaus, Autorenlesung und Filme – all das steuert Isny zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ bei

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Als registrierter Nutzer lesen Sie monatlich 3 PLUS-Inhalte und alle freien Inhalte kostenlos.

Jetzt registrieren oder anmelden.