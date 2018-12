Jubiläums-Chor in Beuren steht

Durchgezählt worden war bei der ersten Singprobe noch nicht, auch nicht bei der Zweiten. Als gesichert gilt aber trotzdem: Es sind weit über 100 Männer die dem Aufruf des Beurener Männerchores gefolgt, für einen „100-Mann Chor“ zum 100-jährigen Vereinsjubiläum am 7. April 2019 gemeinsam die Stimmen zu erheben.

Der Projektchor, auch mit den mutig herbeigeeilten „Mannes Sangesmannen“, füllte beim ersten Probentermin das Foyer der Beurener Festhalle bis zum Platzen. Die Halle selbst war leider belegt von einer kleinen Frauengruppe. „So ist das leider in Beuren“, scherzte der Präsident des Männerchores, Werner Sommerer, „die Emanzipationsbestrebungen sind bei uns weit fortgeschritten, wir Männer können hier nur noch mit unseren ureigenen Qualitäten punkten.“ Etwa mit den tiefen Stimmen. Und die könne man dann endlich und hoffentlich beim Männerchorjubiläum im kommenden Frühjahr unter Beweis stellen.

Außerdem bat Sommerer in seiner Begrüßungsrede launig um Verständnis, dass sich die Männerschar in den Proben ebenfalls oder trotzdem zwei Frauen unterwerfen müsse, nämlich den beiden Dirigentinnen, Renate König und Rita Bodenmüller. „Wer folgsam mitmacht, der hat im Anschluss ein paar Rädle Schwarzwurst, Brot und ein Bier verdient“, kündigte der Präsident an.

Unter den Sängern waren überraschend viele erfahrene, die bereits seit Jahren in einem Chor engagiert sind. Aber auch andere, die erstmals in ihrem Leben mit Noten Bekanntschaft machten und bis zum Ende der ersten Probe nicht so recht wussten, auf welcher Notenlinie sie die ihnen zugewiesene Stimme suchen mussten.

In zwei Gruppen, je Tenor- und Bass-Stimmen, wurde richtig „geschafft“ – oder präziser gesagt: König und Bodenmüller haben souverän, konzentriert, erfolgreich und pädagogisch geschickt mit ihren Männern gepaukt. In einem Liedtext der „Toten Hosen“ heißt es dazu passend und motivierend: „Und immer wieder – sind es die alten Lieder – die sich anfühln, als würd’ die Zeit still stehn. Es geht nie vorüber – dieses alte ‚Fieber‘ – das immer hochkommt, wenn wir zusammen sind.“ Gemeinsames Singen weckt offenbar ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Kameradschaft, der Text ist nicht unbegründet.

Gegen 21.45 Uhr quetschten sich beide Gruppen wieder gemeinsam ins Foyer, um Tenor und Bass zu harmonisieren. Ergebnis: hoffnungsvoll – das Jubiläum kann kommen. Und am zweiten Probenabend hatte Rita Bodenmüller ihre Bass-Mannen geschickt so platziert, dass zwischen zwei unerfahrenen Sängern ein Erfahrener saß. Fast zwei Stunden lang wurde mit dem erhofften „Mitnahmeeffekt“ gepaukt. Mit Erfolg: „In die alten, schmalzigen Heimatlieder kann man sich schon richtig hineinlegen“, lautete das Urteil einiger Sänger in der anschließenden gemütlichen Runde.

Im Schifferlied, von Friedrich Silcher vertont, heißt es: „Die Liebe zieht die Segel auf…“ – Auf den Anlass in Beuren 2019 übertragen müsste es so formuliert werden: Dass das Jubiläum die Segel beginnt aufzuziehen, und dass der Wind im Segel die gute Stimmung und die Freude am Singen ist.