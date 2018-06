Josia-Schule feiert zehnjähriges Bestehen

Zehn Jahre lang gibt es die Josia-Schule in der Dekan-Marquart-Straße in Isny bereits. Am kommenden Wochenende wird dieser besondere Geburtstag entsprechend gefeiert. Zuletzt sorgte die Einrichtung mit adventistischem Ansatz für Aufsehen, als sie sich zu einer Gemeinschaftsschule weiterentwickelte. Schulleiterin Ruth Bieleing blickt im Interview mit SZ-Redakteur Michael Panzram auf die Anfänge der Schule zurück, lässt die Entwicklung bis heute Revue passieren und wagt eine Prognose für die Zukunft.

Frau Bieling, die Josia-Schule wird zehn Jahre alt. Was ist zum Jubiläum geplant?

Wir haben als besonderes Highlight am kommenden Samstag um 9.30Uhr einen Jubiläums-Dankgottesdienst geplant, den ehemalige und aktuelle Schülerinnen und Schüler mitgestalten werden. Hierzu laden wir alle, die daran Interesse haben, gerne ein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen möchten die Lehrerinnen den Nachmittag mit den ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Josia-Schule verbringen, um von ihnen zu erfahren, was sie gerade bewegt. Unter anderem wartet das Josia-Activity-Spiel auf sie. Am Abend um 19 Uhr geht es im Kurhaus weiter. Die Josia-Schule lädt zu einem außergewöhnlichen, geistlichen Konzert ein - mit dem Titel „Hoffnung für die Welt“. Der Geiger Achim Noltze - er ist Mitglied des Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchesters - wird den Abend moderieren. Er hat gemeinsam mit der talentierten Künstlerin und Komponistin Ana-Maria Posenauer bereits einige Konzerte im In- und Ausland gestaltet. Dazu sind auch alle Isnyer ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag um 10 Uhr wird es nach einer traditionellen Runde „Morgensport“, der ein fester Bestandteil der Josia-Schule ist, die Möglichkeit geben, das feierliche Wochenende mit bunten Luftballons zu beenden, die über Isny fliegen sollen.

Wie hat sich die Idee zu so einer Einrichtung im Jahr 2006 entwickelt?

Es gab in Isny einen Initiativkreis, dessen Anliegen es war, eine adventistische Schule zu gründen. Schließlich war auch die adventistische Kirchengemeinde in Isny am Entstehen. Es sollte eine Schule sein, in der die Schüler den Schöpfergott als einen persönlichen Gott kennen lernen sollten und zum Dienst am Mitmenschen ermutigt werden sollten. So hielt man Ausschau nach Räumlichkeiten für eine Kirchengemeinde und für eine Schule. Bald stellte sich heraus, dass die ehemalige Jugendherberge zum Verkauf angeboten wurde. Das war eine interessante Überlegung, da das Haus doch sehr groß war. Nach kurzer jedoch intensiver Nachdenkphase wurde man der Sache schnell gewiss, dass dieses Objekt durchaus geeignet ist – nicht nur, weil im damaligen Schullandheimtrakt die Schultafeln bereits an der Wand hingen.

Erklären Sie bitte noch einmal kurz den adventistischen Ansatz der Josia-Schule.

Der Lehrplan von Baden-Württemberg war von Anfang an die Grundlage für die schulische Ausbildung. Doch sollten die Schüler in den verschiedensten Fächern darüber hinaus lernen, dass Gott der Schöpfer und Erlöser ist. Alle Weisheit und Erkenntnis kommt letztendlich von Gott. Jedes Kind soll die Möglichkeit bekommen, Gott kennen zu lernen, um später zu entscheiden, wie es sein Leben gestalten möchte. Die Schüler sollen mündige Bürger werden, die wissen woher sie kommen, wohin sie gehen und dabei gerne anderen hilfsbereit begegnen. Somit nimmt die Charakterentwicklung für uns Lehrerinnen eine zentrale Rolle ein.

Wie verliefen der Start mit elf Kindern und die ersten Jahre?

Der Anfang war besonders aufregend. Es gab noch viele Baustellen in der Schule und um das Gebäude herum. Zuerst war nur ein Klassenraum fertig, so dass die 3. bis 8. Klasse schnell zusammen gewachsen ist. Doch innerhalb von einem halben Jahr waren große Fortschritte zu sehen: Klassenräume wurden bezugsfertig, die Garderobe war angebracht, mit der Einrichtung der Werkstatt wurde begonnen und das Lehrerzimmer konnte ausgebaut werden. Die drei Lehrerinnen hatten alle Hände voll zu tun, denn auch gleich im ersten Jahr war es selbstverständlich mit dem Schulgarten zu beginnen, der jedes Jahr weiter geführt und ausgebaut wurde. Auch den Kindern tat der Schulwechsel gut. Man konnte beobachten, dass die Kinder sich langsam veränderten. Da wo sie vorher unsicher, unruhig und schnell aufgegeben hatten, wurden sie ruhiger, freudiger und ausdauernder. Auch der enge Kontakt zu den Lehrerinnen tat ihnen sichtlich gut.

Seit Herbst 2015 darf sich die Einrichtung als Gemeinschaftsschule bezeichnen - ein Traum für Sie, der in Erfüllung gegangen ist?

Bei der Schuleröffnung war aus personeller Sicht nur eine Grund- und Hauptschulgründung möglich. Aber der größere Teil der Schüler arbeitete die Jahre über auf Realschul- oder Gymnasialniveau. Somit war es schon seit Anfang der Gründung die Vision, bald bis zur 10. Klasse unterrichten zu können. Doch niemand hätte gedacht, dass sich das so lange hinauszieht. Aber nun war die Freude umso größer darüber, dass sich uns endlich die Möglichkeit bot, die Kinder bis zur 10. Klasse auf das Leben vorzubereiten. Da wir eine kleine Schule sind und somit kleine Lerngruppen haben, ist es uns möglich, persönlicher und individueller auf die Schüler und deren Bedürfnisse einzugehen.

Wohin soll sich die Josia-Schule in den kommenden zehn Jahren entwickeln?

Wir wollen die Sekundarstufe kontinuierlich ausbauen und freuen uns darüber, wenn wir Schüler unterrichten dürfen, die diese Atmosphäre schätzen, unabhängig welche Konfession die Schüler mitbringen. Wir erwarten einen leichten Anstieg der Schülerzahl in den kommenden Jahren, so dass in allen Klassen weiterhin abwechslungsreich unterrichtet werden kann. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir die praktischen Fächer, die die Kinder lebensnah in ihrer Entwicklung begleiten, weiterhin im Fokus behalten und das zum festen Bestandteil wird, so dass die Kinder ausgewogen zwischen Theorie und Praxis ausgebildet werden. Wir möchten die Ganzheitlichkeit der Kinder im Blick behalten, ob im Morgensport vor dem Unterricht, ob im Schulgarten, ob im Werkunterricht oder in den musischen Fächern. Mathe, Deutsch, Englisch und die Gesellschaftswissenschaften sind selbstverständlich im Stundenplan, aber doch theoretischer ausgelegt. Da wir nicht nur Kinder aus adventistischen Familien unterrichten möchten, wünschen wir uns für die Zukunft auch noch mehr Schüler aus den umliegenden Gemeinden an unsere Schule. Wir freuen uns über neue Schnupperschüler.

Weitere Details zum großen Geburtstagswochenende der Josia-Schule gibt es unter

www.josia-schule.de