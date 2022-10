Jonny Karacho spielt Punkrock für Kids in Isny

Zum Abschluss der diesjährigen Zwischentöne-Reihe steht am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr ein Kinderkonzert mit Jonny Karacho auf dem Programm. Im Isnyer Kurhaus am Park gibt es laut Pressemitteilung Punkrock für Kids unter dem Motto: „Punk ist not bad“, denn „Punk is dad“. Jonny Karacho alias Dominik Scherer spielt Folk-, Ska-, Pop- und Punk-Songs, die eine neue Note in der Kindermusiklandschaft setzen wollen: wild, witzig, frech und liebevoll.

Karten für die Veranstaltung sind im Vorverkauf bei der Isny Info, Marktplatz 2, unter Telefon 07562 / 999 90 50 oder per E-Mail unter info@isny-marketing.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online über isny.reservix.de erhältlich.