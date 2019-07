Jonas Altenried führt Meisterschaft an

Der sechste Lauf zur Baden-Württembergischen ADAC/DMV Jugend-Motocross Meisterschaft (BW Cup) hat in Schweighausen/Schwarzwald stattgefunden. Hier startete Jonas Altenried vom MSC Isny in der Klasse 3 (10 bis 13 Jahre) auf seiner 85ccm Husqvarna. Am Start waren in dieser Gruppe acht Teilnehmer.

Jonas Altenried war vor dem Wochenende Dritter in der Meisterschaft. Bei besten Bedingungen konnte er sich bereits im Qualifikationstraining in seiner Gruppe von Anfang an als Schnellster behaupten. Den ersten Wertungslauf beendete er an zweiter Position. Im zweiten Lauf lag er nach dem Start auf dem dritten Platz, kämpfte sich jedoch nach der Hälfte des Rennens bis auf die erste Position vor und verteidigte seine Führung bis zum Ende des Rennens souverän. Somit erreichte Altenried Platz eins in der Tageswertung. Durch diese Leistung übernahm der junge Motocrosser vom MSC Isny die Meisterschaftsführung beim BW Cup in der Klasse 3, 85ccm. Bis zum Ende der Saison sind es noch fünf Rennen.

Auch Mailo Linke vom MSC Isny startete am Samstag in der Klasse zwei bis 65ccm. Linke konnte im Zeittraining bei 20 Piloten die zweitschnellste Zeit mit nur einer halben Sekunde zum schnellsten Fahrer dieser Gruppe erreichen. Im ersten Lauf hatte er einen guten Start und war auf der dritten Position. Trotz massiven Drucks von hinten hatte der Husqvarna-Fahrer gute Nerven und verteidigte seinen dritten Platz bis zur Zielflagge. Im zweiten Rennlauf war Linke nach dem Start sogar auf dem zweiten Platz. Der Drittplatzierte war ständig an seinem Hinterrad und machte ihm mächtig Druck. Das wurde dem Nachwuchstalent vom MSC Isny in einer Kurve zum Verhängnis. Linke fuhr die Kurve außen und wurde innen von seinem Verfolger überholt. Somit war er auf dritter Position. Diese behielt er bis zum Ziel und freute sich über Platz drei in der Tageswertung.

Der nächste Termin zur Baden Württembergischen Meisterschaft ist am kommenden Samstag in Scheer.