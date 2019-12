JMS-Chöre singen am vierten Advent

Auf Einladung des Katholischen Kirchenchores in Isny singen der Jugend- und der Kammerchor der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu unter der Leitung von Christian Feichtmair am Samstag, 21. Dezember, festliche Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern der Welt sowie Werke von Benjamin Britten und Edvard Grieg. Der Beginn ist laut Pressemitteilung um 19 Uhr in der Kirche St. Maria in Isny. Der Kinderchor „La Cantoria“ ist am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Schwarzenbacher Pfarrkirche St. Felix und Regula in Wangen-Neuravensburg zu hören. Ebenso wird das JMS-Männer-Ensemble „Young Men Voices“ in Neuravensburg zu hören sein. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

