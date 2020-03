Jetzt zu den Isnyer Flohmärkten anmelden

- Das Frühjahr fördert in Isny die vergrabenen Schätze zu Tage. Beim Flohmarkt am Samstag vor Ostern, 11. April, und beim großen Gartenflohmarkt beim Frühlingsmarkt, 18. April, findet Gebrauchtes neue Besitzer. Wer verkaufen will, kann sich jetzt anmelden, teilt Isny Marketing mit.

Der große Flohmarkt am Samstag vor Ostern sei in der Region bekannt und ziehe jedes Jahr viele Käufer und Verkäufer in die Innenstadt. Der Markt reicht vom Marktplatz bis in die Bergtor- und Obertorstraße. In der Espantorstraße bauen die Kinder ihre Stände auf. Außerdem haben die Geschäfte lange geöffnet und laden mit besonderen Angeboten zum Bummeln ein. Der Gartenflohmarkt beim Frühlingsmarkt sei für jeden Hobbygärtner ein Muss, heißt es. Dort gibt es unter anderem gut erhaltenes Werkzeug, Hacken, Spaten, Jungpflanzen und Sämereien.

Telefonisch oder per E-Mail anmelden

Die Anmeldungen werden von Sabrina Hail angenommen, telefonisch unter 07566/941464 oder per E-Mail an flohmarkt-isny@gmx.de. Für den Flohmarkt am Samstag vor Ostern kann man sich ab Freitag, 13. März, 8 Uhr, anmelden. Die Standgebühr beträgt sieben Euro für den laufenden Meter, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 1,50 Euro.

Für den Gartenflohmarkt beginnt die Anmeldung am Freitag, 20. März, 8 Uhr. Die Standgebühr beträgt ebenfalls sieben Euro für den laufenden Meter. Vorzeitige Anmeldungen werden nicht berücksichtigt. Der Aufbau für beide Flohmärkte ist ab 7 Uhr möglich. Die Standplätze werden zugewiesen, bei der Anmeldung erhält jeder Verkäufer eine Standplatznummer.