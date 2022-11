Jetzt anmelden zum Wintersportflohmarkt des WSV

Zum Start in die Adventszeit bietet der Wintersportflohmarkt des WSV Isny am ersten langen Samstag, 26. November, von 10 bis 14 Uhr, wieder Gelegenheit, sich für Outdooraktivitäten in der kalten Jahreszeit auszustatten. Wer verkaufen möchte, kann sich ab sofort anmelden.

Ski und Snowboards, Schlitt- oder Schneeschuhe, Bobs und Schlitten, warme Kleidung, Winterstiefel, Helme, Mützen und Handschuhe – wer hiervon mehr als genug hat, sichert sich jetzt einen Verkaufsplatz in der Wassertorstraße, so der WSV Isny.

Beim Wintersportflohmarkt des WSV Isny kann jeder mitmachen. Gegen eine Standgebühr von acht Euro stellt der Verein Verkäufern einen Biertisch und sorgt für Waffeln und Glühwein. Lediglich die Überdachung des Standes muss bei ungünstiger Witterung selbst mitgebracht werden, teilt der WSV mit.

Anmeldungen werden ab sofort per Mail an wintersport-flohmarkt@wsv-isny.de angenommen. An allen langen Samstagen laden außerdem die Isnyer Einzelhändler von 9 bis 16 Uhr zum vorweihnachtlichen Shopping ein. Zudem gibt’s Musik von den Isnyer Adventsbläsern, Stadtführungen und Christbaumverkäufe.