Jenny Werk und Freundinnen sammeln Müll

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer sowieso viel draußen ist und wandert, radelt oder andere Freizeitaktivitäten macht, kann dabei auch ab und zu einen guten Beitrag leisten und etwas Müll sammeln , dachte sich Jennifer Werk aus Isny. Das geht ganz nebenbei ohne Aufwand „und tut nicht weh“. Seit zwei Jahren macht sie mit Freundinnen aber auch richtige „Müllsammelaktionen“, bevorzugt an der Adelegg. Dabei komme leider regelmäßig viel Müll zusammen. Sie organisiert Aufrufe für alle, die mitmachen wollen, nimmt aber auch an Aktionen teil, die von Organisationen veranstaltet werden, wie beim Allgäuer Alpen Clean Up (Plastic Freepeaks).