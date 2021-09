Jeder kann ein Leben retten – das DRK Isny zeigt, wie

Alle können sich wohl noch an die schrecklichen Bilder beim Auftaktspiel zur Fußball-Europameisterschaft Anfang Juni dieses Jahres erinnern. Damals hatte der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen im Alter von nur 29 Jahren während des Spiels einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Weil herbeigeeilte Betreuer dies schnell erkannten und sofort mit der Herzdruckmassage begannen, konnte Eriksens Leben gerettet werden.

In Deutschland erleiden pro Tag rund 300 Menschen auf der Straße, zu Hause, bei der Arbeit oder beim Sport einen Herz-Kreislauf-Stillstand: „Bleibt das Herz stehen, zählt jede Sekunde“, macht der Isnyer Notarzt Michael Laupheimer deutlich.

Höchstens fünf Minuten

„Das menschliche Gehirn kann bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand höchstens fünf Minuten überleben, wobei mit jeder Minute die Wahrscheinlichkeit steigt, im Nachhinein schwere Folgen davon zu tragen oder gar zu versterben.“ Deshalb sei es so wichtig, sagt Laupheimer, sich um Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand zu kümmern und sofort mit der Herzdruckmassage zu beginnen.

Um es für den Unerfahrenen möglichst einfach zu halten, muss er sich dabei nur die drei Stichworte „prüfen, rufen, drücken“ merken: Beobachtet jemand einen Menschen, der in sich zusammensackt, soll er „prüfen“, ob der Betroffene auf Ansprache reagiert. Ist dies nicht der Fall, erfolgt der Notruf über die Nummer 112. Danach solle sich der Ersthelfer seitlich neben den Patienten knien, die Hände verschränkt auf dem Brustkorb aufsetzen und das Brustbein einhundertmal pro Minute fünf bis sechs Zentimeter Richtung Boden drücken. Auf diese Weise wird ein künstlicher Kreislauf erzeugt, der unter den gegebenen Umständen ausreicht, dass ausreichend Blut und Sauerstoff ins Gehirn fließen. Hierdurch kann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Überlebenswahrscheinlichkeit entscheidend erhöht werden.

Schüler ausbilden

Die „Woche der Wiederbelebung“ wird seit 2013 alljährlich veranstaltet. Sie ist Teil der Kampagne „Ein Leben retten“. Ziel dieser Aktion ist es, die Quote der Laienhelfer bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand allmählich zu steigern, zum Beispiel auch durch die Ausbildung von Schülern.

Anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ veranstaltet der DRK Ortsverein Isny daher am 26.09.2021 im Rahmen des von Isny Aktiv veranstalteten verkaufsoffenen Sonntags wieder einen Aktionstag. Unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ können Besucher lebensrettende Maßnahmen erlernen und setzen ein Zeichen: Reanimation ist einfach. Jeder kann ein Leben retten!

Jeder sollte es können

Ein plötzlicher Herz-Kreislauf-Stillstand kann jeden treffen – deshalb sollte auch jeder in der Lage sein, im Notfall einfache und lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Die Hemmschwelle jemand Fremdem zu helfen, ist noch einmal höher als bei Personen aus dem persönlichen Umfeld. Ein Großteil der Herz-Kreislauf-Stillstände findet im persönlichen Umfeld statt – das heißt zu Hause, beim Sport oder auf der Arbeit. Das Reanimationstraining soll Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen sowie Hemmschwellen und Berührungsängste abbauen.

„Löwen retten Leben“

Für die Ausbildung von Schülern hat das Kultusministerium in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Baden-Württemberg die Initiative „Löwen retten Leben – In Baden-Württemberg macht Wiederbelebung Schule“ gestartet. Ziel der Aktion ist es, durch „learning-by-doing“ die Schüler in lebensrettenden Maßnahmen bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand zu befähigen und hierdurch die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten zu sichern.

Bereits mehrfach veranstaltete der DRK Ortsverein Isny in den vergangenen Jahren in Kooperation mit der Verbundschule Isny im Rahmen der bundesweit jährlich stattfindenden Aktionswoche ein Reanimationstraining für Schüler der siebten Jahrgangsstufe. Gemeinsam mit den Lehrkräften bildete der der Isnyer Notarzt die Schülerinnen und Schüler an Übungsphantomen aus, die lebensrettende Herzdruckmassage im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes durchzuführen.

Kostenlose Schulungen

Darüber hinaus fanden in den vergangenen zehn Jahren – bis zur Corona-Pandemie – auch noch vierteljährlich für die Bevölkerung kostenlose Schulungsabende in der Schwabenlandklinik statt. Diese sind derzeit wegen Corona ausgesetzt.