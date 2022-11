Jazz und Lyrik im Schloss Isny

Das Allgäu-Jazz-Quintett, das aus fünf außergewöhnliche Musiker besteht, geben am Samstag, 26. November, 19.30 Uhr, im Refektorium des Isnyer Schlosses ein Konzert. Bernhard Monzel (Gesang), Werner Walravens (Gitarre), Rainer Barthels (Kontrabass), Antje Hilmes-Walravens (Querflöte) und Jörg Holik (Schlagzeug) haben nach Angaben des Isnyer Kulturforums nicht nur in der Region einen Namen in der Musikszene.

Zusammen mit dem Autor und Schauspieler Hajo Fickus haben die Allgäuer Musiker für diesen Konzertabend ein ganz spezielles musikalisch, lyrisches Programm erarbeitet, heißt es in der Ankündigung. „Dunkle Schwester des Tages – Stimmen und Töne zur Nacht“ entführe die Besucher auf eine Reise durch die Nacht. Das Quintett inszeniert musikalisch die unterschiedlichsten Facetten und Stimmungen der Nacht. Von der Melancholie einer Abendstimmung bis hin zu Nächten des Rausches und wilder Ekstase, vom sanften Mondlicht und Träumen unterm Sternenhimmel bis hin zur Stunde der Geister und Gespenster.

Im Refektorium kombiniert das Quintett eigens arrangierte, teils bekannte, aber auch unbekannte Stücke mit Eigenkompositionen. Dazu rezitiert Hajo Fickus alte wie neue, vertraute wie weniger vertraute Gedichte und andere Texte der Weltliteratur von der deutschen Romantik bis hin zu zeitgenössischen Werken. Tickets für dieses Konzerterlebnis gibt es in der Isny Info, unter https://isny.reservix.de und bei jeder Reservix-Vorverkaufsstelle.