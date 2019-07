Jan Schulz schafft zwei Gesamtsiege

Erfolgreiche Wochen liegen hinter dem 19-jährigen Segelflieger Jan Schulz aus Isny. Innerhalb von vier Wochen nahm er an drei Segelflugwettbewerben teil. In Oerlinghausen fand das „Teuto-Race“, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Segelflug statt. Am ersten Wertungstag fand Schulz mit dem zweiten Platz gut in den Wettbewerb, den er am zweiten Wertungstag mit einem ersten Platz übertraf und am dritten Wertungstag noch einmal mit dem zweiten Platz bestätigte – Ergebnis dieser Woche war ein souveräner Gesamtsieg.

Das nächste Ziel war der Glasflügel-Cup in Bad Saulgau. Auch hier startete Schulz am ersten Wertungstag mit dem zweiten Platz, gefolgt von einem dritten Platz am zweiten Wertungstag. Leider machte ihm am letzten Wertungstag das Mobilfunknetz einen Strich durch die Rechnung. Bedingt durch schwierige Wetterverhältnisse musste er auf einer Wiese abseits landen. Dort hatte er aber keinen Mobilfunkempfang, so dass er seine Flugdaten, die über einen Logger mitgeschrieben werden, nicht rechtzeitig – spätestens 30 Minuten nach der Landung – an das Wertungsportal melden konnte. Das kostete ihn den dritten Platz in der Gesamtwertung und er landete auf Platz vier.

Ebenfalls mit wechselhaftem Gewitterwetter begannen die „Winzeln Open“ auf dem Flugplatz Winzeln-Schramberg im Schwarzwald. An drei fliegbaren Wertungstagen platzierte sich Schulz jeweils auf dem ersten Platz, was ihm auch hier den Gesamtsieg einbrachte. Hier hätte er sich jedoch mehr Gegner gewünscht, da einige von vorne herein aufgrund der schlechten Wetterprognosen nicht flogen.

Das nächste Ziel, die Junioren-Qualifikationsmeisterschaft zur Deutschen Meisterschaft in Aalen, steht für Jan Schulz im August auf dem Plan.