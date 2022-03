Jakob Moch misst sich mit internationaler Konkurrenz

Gute Nachrichten für die Langlaufabteilung des WSV Isny kamen vom Landestrainer Marc Steur: Jakob Moch wurde vom Deutschen Skiverband für die OPA Games nominiert. Dieser internationale Vergleichswettkampf der Alpenländer wird für die Nachwuchsathleten in den Klassen U16 und U18 veranstaltet und findet am Wochenende in Sappada (ITA) in der klassischen Technik statt.

Der DSV würdigte damit die bestechende Form des Isnyer Talents, der im Februar sowohl Baden-Württembergischer als auch Schwäbischer Meister in seiner Altersklasse wurde. Bei den Schwäbischen Meisterschaften erzielte er sogar die Tagesbestzeit aller männlichen Starter. Darüber hinaus war Moch im Deutschlandpokal zuletzt regelmäßig auf dem Podium vertreten und gehört in der U16 zu den hoffnungsvollen Langlauftalenten in Deutschland.

Dabei hatte der junge Isnyer kurz nach den Weihnachtsferien einen Rückschlag zu verkraften, denn ein positiver Corona-Test mit nachfolgender Quarantäne zwangen den ehrgeizigen Langläufer zum Stillhalten. Mit großer Moral bewies er aber vor allem im Februar, dass er ein Kämpferherz besitzt und kämpfte sich wieder zurück an die Spitze, was ihm schließlich mit der OPA-Nominierung die Anerkennung des Skiverbandes einbrachte

Begleitet wird Moch von Philipp Moosmayer von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch, der in der U18 startet. Beide Langläufer trainieren am Stützpunkt Allgäu, einer Initiative der vier württembergischen Langlaufvereine im Allgäu, die sich um die regionale Sportförderung im Skilanglaufsport kümmern.