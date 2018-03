Jakob Moch gewinnt Landestitel

Isnyer Skilangläufer haben am vergangenen Wochenende am Kniebis/Nordschwarzwald an den Baden Württembergischen Meisterschaften teilgenommen. Jakob Moch gewann seine Altersklasse und sicherte sich den Landestitel, Marie Schwegler lief in ihrer Klasse auf den zweiten Platz.

Am Samstag wurde um die einzelnen Titel im Sprint in der freien Technik gekämpft. Zuerst musste jeder sich beim Prolog für die nachfolgenden Finalläufe qualifizieren. Bei den Schüler 12/13 wurde Jakob Moch hier noch Siebter. Bei den Schülerinnen 12/13 konnte Marie Schwegler ebenfalls den siebten Platz und Nele Rudhart den neunten Platz belegen. Einen weiteren siebten Platz steuerte Lara Meroth bei den Schülerinnen 14/15 bei. Auch ihre ältere Schwester Nadine Meroth belegte den siebten Platz bei der weiblichen Jugend U16.

Gute Ergebnisse

Jacob Fischer verpasste im Finale knapp einen Podestplatz und wurde Fünfter. Sein Teamkollege Luca Hilber wurde dabei Elfter und Lasse Schwegler 17. Alle drei starteten in der Klasse U16-18. Auch einer der Isnyer Langlauftrainer, Nils Stahl, kämpfte bei den Herren mit um die Plätze und wurde Achter.

Am Sonntag ging es dann im Einzel, ebenfalls in der freien Technik, weiter. Dabei gewann Jakob Moch bei den Schülern 12 über 2,5 Kilometer. Nele Rudhart wurde bei den Schülerinnen 12 Fünfte. Bei den Schülerinnen 13 konnte Marie Schwegler mit einer tollen Leistung auf den zweiten Platz laufen. Lara Meroth wurde bei den Schülerinnen 14 Vierte. Nadine Meroth konnte sich bei der Jugend U16 ebenfalls über einen Vierten Platz freuen. Sie war nach fünf Kilometern mit vier Sekunden Rückstand auf Platz drei knapp am Podest vorbei gelaufen. Luca Hilber (Jugend U16) verpasste als Fünfter noch knapper ein Podestplatz. Ihm fehlten auf Rang drei zwei Sekunden nach 7,5 Kilometern. Lasse Schwegler wurde hierbei Siebter. Jacob Fischer konnte wie tags zuvor erneut einen fünften Platz in der Klasse U18 erlaufen. Nils Stahl belegte bei den Herren über zehn Kilometer den siebten Platz.