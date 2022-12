Jakob Moch feiert perfekten Saisonauftakt

Mit einem tollen Saisonstart hat am Wochenende die Wintersaison für Jakob Moch vom WSV Isny begonnen. Der jüngere Bruder von Weltcup-Starter Friedrich Moch setzte sich über acht Kilometer Skating mit dem hauchdünnen Vorsprung von 1,5 Sekunden an die Spitze der Klasse U18. Bei 19:04,1 Minuten blieb die Uhr für den starken Isnyer stehen. Um so bemerkenswerter, da Moch das erste Jahr in dieser Jugendklasse läuft und mit älteren Sportlern zusammen gewertet wird.

Bereits am Vortag ging der Allgäuer über die klassische Technik an den Start. In einem sehr kurzen Rennen, das mit vier Kilometern Länge zwischen Sprint- und Langstrecke angesetzt war, belegte die Nachwuchshoffnung des WSV Isny den 13. Platz. Auf der relativ leichten Strecke konnte Moch seine Kletterfähigkeiten wenig ausspielen und musste sich mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben.

Durch seinen Sieg verbesserte sich der junge Isnyer auf den fünften Gesamtplatz in der Pokal-Gesamtwertung. Vereinskamerad Tim Paitz, der im Herbst durch einen sehr guten zweiten Platz im Crosslauf der DSV-Leistungskontrolle aufhorchen ließ, konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen.

Mitte Januar geht es für die besten Isnyer Langläufer dann zur nächsten Station nach Oberhof, bevor sie am 11. und 12. Februar bei der fünften Etappe dieser bundesweiten Serie in ihrem „Wohnzimmer“ im Isyner Skistadion an den Start gehen dürfen.