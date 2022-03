Jahreshauptversammlung des Schützenverein Edelweiss Beuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 12. März, fand die Jahreshauptversammlung der Edelweiss Schützen in der Halle in Beuren statt. Vorstand Angelika Prinz konnte 24 Mitglieder begrüßen. Anschließend berichtete Prinz über zahlreiche Aktionen, welche im letzten Jahr durchgeführt wurden.

So wurde der Schießstand umgebaut und mit elektronischen Schießständen ausgestattet. Hierfür waren einige Arbeitseinsätze notwendig. Ermöglicht wurde der Umbau auch durch großzügige Spenden beim Volksbank-Crowdfunding, wofür sich der Verein bei allen Unterstützern nochmals herzlich bedanken möchte. Außerdem sammelten die Schützen im vergangen Jahr wieder fleißig Altmetall. Auch vereinsinterne Veranstaltungen wie Radtouren und eine Wanderung zum Alpkönig Aussichtsturm bei Missen wurden durchgeführt.

Jugendleiter Hubert Prinz berichtete von aktuell zehn Jungschützen und diversen Jugendaktivitäten, sowie der lobenswerten Mitarbeit der Jugend bei diversen Aktionen. Kassenwart Ramona Würtenberger konnte trotz großer Investitionen in den Schießstandumbau von einem akzeptablen Kassenstand berichten. Nach der Entlastung der Vorstandschaft folgte die Neuwahl des stellvertretenden Vorstand. Ursula Prinz stellt sich erneut dieser Aufgabe und wurde durch die einstimmige Wiederwahl von den anwesenden Mitglieder für die kommenden drei Jahre in ihrem Ehrenamt bestätigt.

Mit der Proklamation der Schützenkönige und Vereinsmeister wurde schließlich der Höhepunkt des Abends erreicht. Bei der Jugend konnte sich Luzia Müller mit einem 4,2 Teiler die Königskette und mit einem Durchschnitt von 388,0 Ringen gleichzeitig den Vereinsmeistertitel sichern. In der Luftgewehrwertung errang Corinna Prinz mit einem 5,0 Teiler und mit 389,8 Ringen ebenfalls beide Titel. Bei der Luftpistole wurde Oliver Haider mit einem 8,4 Teiler zum Schützenkönig und Reiner Sonntag mit 358,8 Ringen zum Vereinsmeister gekürt.

Im Anschluss wurde Georg Hengge für seine langjährige Mitgliedschaft und seine Verdienste aus vierzig Jahre Kassenwart mit dem Ehrenabzeichen in Gold des Schützenkreis Wangen ausgezeichnet. Des Weiteren wurden Ursula Prinz, Corinna Prinz und Felix Badent für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Mit einem Ausblick auf die geplanten Aktivitäten und dem Appell, weiterhin so zusammen zu halten und zusammen zu arbeiten, verabschiedete Angelika Prinz die Schützen.