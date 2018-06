Jahresbericht zur „Isnyer Besonderheit“

Geschäftsführer Matthias Hellmann und Schulsozialarbeiterin Elisabeth Mayr haben im Gemeinderat zwei Schwerpunkte aus dem Jahresbericht der Kinder- und Jugendarbeit Isny e.V. zum Schuljahr 2016/17 vorgelegt. Er informiert über die Vereinsarbeit an sich, dessen Strukturen, Aufgaben, Kooperationen und Personen, zu Projekten an den Schulen, aber auch über Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien außerhalb .

Er werde öfter gefragt, ob denn solch ein „dicker, tiefer Bericht“ auch als Druckwerk nötig sei, berichtete Hellmann im Gremium, und er antworte stets mit ja. Zumal der Zugang zu den Informationen über das Internet hinaus barrierefrei möglich sein solle. So sei für Interessierte wie Betroffene „lohnenswert“, auch die neue, vierte Ausgabe durchzublättern.

Fünf Schulsozialarbeiter für insgesamt 1826 Schüler

Die Schulsozialarbeit fasste im Rathaus Elisabeth Mayr zusammen, sie ist in der Werkrealschule für 215 Kinder zuständig. Mit ihren Kollegen Wolfgang Hinze (Grundschule; 334 Schüler), Nina Witter (Eduard-Schlegel-Schule; 33), Rita Nosse-Hein (Realschule; 561) und Melanie Anlauf (Gymnasium; 683) kümmert sich Mayr im aktuellen Schuljahr 2017/18 um insgesamt 1826 Schüler. Intensiv arbeiten dabei vor allem Witter und Hinze zusammen bei 20 Inklusionsschülern, die in obigen Zahlen zwar der Grundschule zugerechnet werden, bei der Betreuung, meist in Einzelfällen, aber in Witters Aufgabengebiet fallen.

Im Vorjahr, das Mayr Revue passieren ließ, seien die Schulsozialarbeiter „im Klassenverbund in insgesamt 68 Schulklassen“ gewesen, in denen sie 1438 Schüler mit ihrer Arbeit erreicht hätten. Als Beispiele nannte Mayr das „Sozialtraining“, das Werte und soziales Lernen vermitteln und die Persönlichkeit entwickeln solle sowie gegen Mobbing und Ausgrenzung interveniere. In Klassenstufe vier der Grundschule gab es ein Projekt gegen sexuellen Missbrauch unter dem Motto „Sei stark – sag’ nein“, zum vorbereitenden Informationsabend kamen 55 Eltern, ein weiteres Projekt beschäftigte sich mit „Zoff zu Hause – kennst du das auch?“

Hinzu kamen laut Mayr „Primärpräventionsprojekte“ zu Themen wie Sucht, Gewalt, Umgang mit Medien und Zivilcourage. In diesem Zusammenhang erinnerte sie noch einmal daran, dass das Isnyer Projekt „Mut wagen“ im Dezember 2016 mit dem „Zivilcouragepreis“ des Landkreises Ravensburg als „landkreisweit bestes Projekt“ ausgezeichnet worden war.

Rund um „Klärung, Ausgleich, Beratung, Abstimmung mit Lehrern“, fuhr Mayr fort, hätten 2016/17 mit 759 Jugendlichen, 190 Lehrern und 108 Eltern Gespräche stattgefunden, letztere als „Einzelfallhilfe“, für die die Schulsozialarbeit ihren Kontakt anbiete. Zum Vortrag „Selbstsicherheit bei Kindern fördern“ seien 105 Eltern gekommen, zu „thematischen Elternabenden“ 30, als es um „Medienkompetenz“ ging und 14, als zum „Übergang Vorschule-Grundschule“ informiert wurde. Aktiv nähmen sie und ihre Kollegen an Elterngremien teil, die Zusammenarbeit gestalte sich hier ebenso gut, wie wenn sie die Schulsozialarbeit in Stufenelternarbenden vorstellten.

„Niederschwellige“ Hilfestellung und Beratung für Familien

Im Anschluss an Mayr skizzierte Matthias Hellmann sein Netzwerken im Rahmen der „Arbeitsgemeinschaft Kinder, Jugend, Familie“, deren breites Spektrum in Isny „eine Besonderheit“ darstelle. Einer seiner Schwerpunkt werde 2018 die „niederschwellige Sozialberatung“ für Familien sein. Er führe Gespräche mit Partnern und Trägern, in wenigen Wochen soll das Angebot, das neben Isny auch in Leutkirch, Bad Wurzach und Kißlegg angedacht ist, konkretisiert und öffentlich vorgestellt werden.

Hellmann verwies auf seinen gesetzlichen Auftrag „nach Paragraf 78 Sozialgesetzbuch, achte Auflage“, die ihm als Geschäftsführer „Abstimmungen und Bedarfsfeststellungen der lokalen Jugendhilfe“ auferlege. Es gebe in Isny drei Unterarbeitsgruppen: Seit über zehn Jahren die „Lenkungsgruppe Netzwerk Familie“, an der sich seit neustem die Kirchen wieder beteiligten, und jene zur „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. In der neuesten Arbeitsgruppe, dem „Lokalen Bildungsnetzwerk“, stimmten sich schulische und außerschulische Partner ab, mit im Boot sind das Regionale Bildungsbüro des Landkreises und der Kreisjugendring.

Für die drei Rathausfraktionen dankten Peter Manz (CDU), Edwin Stöckle (SPD) und Miriam Mayer (Freie Wähler) den Ausführungen von Hellmann und Mayr und verbanden damit noch einmal den Dank an die langjährigen Vorsitzenden der Kinder- und Jugendarbeit Isny e.V., Margarete Baur und Ludwig Frick.

Der gedruckte Jahresbericht der Kinder- und Jugendarbeit 2016/17 ist inzwischen vergriffen. Interessierte finden ihn im Internet:

www.kinderundjugendarbeit-isny.de