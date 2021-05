Jährlich werden in Isny bis zu 60 Bäume gepflanzt

Ein Schreiben einer Rechtsanwaltskanzlei ist in den vergangenen Tagen bei der Gemeindeverwaltung Heroldstatt wie beim Landratsamts des Alb-Donau-Kreises eingegangen.

In dem mehrere Seiten umfassenden Brief wird die Gemeinde Heroldstatt aufgefordert, sofort den Betrieb des Backhauses in Sontheim einzustellen.

Ein Anwohner des gemeindlichen Backhauses in Sontheim hatte ein Rechtsanwaltsbüro in Frankfurt eingeschaltet, das seine Interessen vertreten soll.