Jürgen Meier neuer Geschäftsführer bei Isny Marketing

Der Isnyer Jürgen Meier wird Nachfolger von Bianca Keybach als Geschäftsführer der Isny Marketing GmbH (IMG). Er tritt sein Amt voraussichtlich am 1. Februar 2020 an, gab die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt.

Jürgen Meier, Jahrgang 1977, hat laut Pressemitteilung nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg, in München im Event-Management bei einem Medienunternehmen und anschließend bei der Messe Augsburg gearbeitet. Von 2008 bis 2010 war er als „Projektleiter Internationale Kongresse“ bei der Messe Wien tätig. Er wechselte 2011 nach München zu „MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Events)“, einer der laut Mitteilung führenden Agenturen im Bereich des Geschäftstourismuses, wo Meier bis 2017 als Teamleiter unter anderem für die Jahreskongresse der Europäischen Gesellschaft für Diabetes verantwortlich war. Dieser Kongress gehöre mit 17 000 Teilnehmern jährlich zu den größten wissenschaftlichen Zusammenkünften in Europa. Von 2017 bis 2018 hat er den Bereich Digitalisierung und Innovation mit aufgebaut und mit Projekten wie der Streaming- und Wissensplattform der Europäischen Gesellschaft für Allergie und Immunologie die Digitalisierung von Kongressen weiterentwickelt.

Im Dezember 2018 zog Jürgen Meier gemeinsam mit seiner Familie zurück in seine Heimatstadt Isny und war seitdem in Oberstaufen für das Destinations-Marketing und seit vergangenem August dann für die Geschäftsführung der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH verantwortlich.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Geschäftsführer der Isny Marketing GmbH in meiner Heimatstadt mit den drei Bereichen Tourismus, Stadtmarketing und Kultur“, wird Jürgen Meier in der Pressemitteilung zitiert, nachdem ihn die IMG-Gesellschafterversammlung gewählt hatte. Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Bianca Keybach solle er seine Tätigkeit bei der Isny Marketing GmbH in Vollzeit ausüben.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Jürgen Meier einen erfolgreichen und kompetenten Geschäftsführer aus Isny gefunden haben, der künftig eine wichtige Aufgabe in unserer Stadt wahrnehmen wird“ sagte der IMG-Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Rainer Magenreuter, über die personelle Weichenstellung zu Jahresbeginn.