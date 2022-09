Italienischer Feierabendmarkt findet am 7. September statt

Wegen Dauerregen musste der Isnyer Feierabendmarkt mit dem Motto „Bella Italia“ vom 19. August verschoben werden. Er findet nun am Mittwoch, 7. September, von 16 bis 20 Uhr am Roßmarkt in der Espantorstraße statt, teilt Isny Marketing mit.

Freunde der Isnyer Feierabendmärkte dürften sich über die Entscheidung des Stadtmarketings freuen, denn „Bella Italia“ ist eines der beliebtesten unter den verschiedenen Marktmottos. Sie dürfen sich bei dem Ersatztermin nicht nur auf die Livemusik von Toni F., sondern auch auf das vielfältige italienische Angebot freuen. Darum kümmern sich das Dolce Vita, das AmaMi, die Eisdiele Isny und Thomas Haberland. Wein und Prosecco, Honigmelonen und Bergpfirsiche, Zwiebeln, Zitronen, Oliven, Feta und Pasta füllen die Einkaufstaschen der Besucher. Süße Piadine, Meeresfrüchte und Pasta sorgen vor Ort für Genuss á la Bella Italia.