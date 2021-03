Isyner Wintersport-Trainer: „Pandemie bremst die Nachwuchsgewinnung aus“

Von Schwäbische Zeitung

In der Grundschule in Scheidegg sowie die Kindertagesstätte St. Gallus, ebenfalls in Scheidegg, ist die britische Variante des Coronavirus ausgebrochen. Das teilt das Lindauer Landratsamt mit. Zurzeit sind deswegen hundert Menschen in Quarantäne.

„Der Quellfall konnte ermittelt werden, die Verbreitung erfolgte über die gemeinsame Notbetreuung von Grundschule und Kindertagesstätte“, schreibt das Landratsamt. Zum derzeitigen Zeitpunkt konnte an der Schule bei sechs Kindern das Virus nachgewiesen werden, betroffen sind vier Klassen.