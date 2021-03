Isyner Testzentrum in St. Michael öffnet am Samstag und Donnerstag

Derzeit steigen die Inzidenzzahlen in Isny wieder leicht an. Um zu verhindern, dass sich Corona-Infektionen weiter ausbreiten, helfe es, wenn sich Bürger häufiger testen lassen, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Deshalb gibt es für die Bürger von Isny und Umgebung weiterhin die Möglichkeit, das gemeinsame Testzentrum vom Deutschen Roten Kreuz, Altenhilfezentrum Isny gGmbH und Katholischer Kirchengemeinde im Gemeindehaus St. Michael zu nutzen. Die nächsten Termine sind am Samstag, 13., und Donnerstag, 18. März, jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Das Netzwerk der drei Kooperationspartner strebe auch eine offizielle Beauftragung als öffentliches Schnelltestzentrum an, heißt es weiter. Derzeit laufen intensive Beratungen mit dem Gesundheitsamt und dem zuständigen Sozialministerium. Dadurch könnten die Tests dann mit den Kostenträgern abgerechnet werden könnten. Derzeit seien die geschulten Helfer ehrenamtlich tätig; die Sachkosten würden im Moment durch freiwillige Spenden gedeckt.

Zur Testung bedarf es keiner Anmeldung. Es gibt kaum Wartezeiten. Zuletzt seien mehr als 120 Tests in den drei Stunden durchgeführt worden. Der Abstrich dauert inklusive Anmeldeverfahren etwa drei bis fünf Minuten und das Testergebnis liegt nach 20 Min vor.

Der Erhalt von Bescheinigungen ist, wenn zwingend erforderlich, möglich. Nur wer positiv getestet wurde, erhält einen Anruf und hat dann auch in einer Arztpraxis Anspruch auf einen PZR-Test.