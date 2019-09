Isyner gewinnt 100 000 Euro im Lotto

Grund zur Freude für einen Tipper aus Isny: Bei einer Lotto-Sonderauslosung gewann der noch unbekannte Glückspilz 100 000 Euro. Zum Abruf des Geldes ist jetzt die gültige Spielquittung notwendig, teilt die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit.

Bei der Sonderauslosung wurden unter allen baden-württembergischen Teilnehmern der Lotto-Ziehungen vom 25. und 28. September zehn zusätzliche Geldprämien á 100 000 Euro verlost. Ein Lotto-Spieler aus Isny hatte Fortuna auf seiner Seite. Er sicherte sich bei der Auslosung am Montagmorgen in Stuttgart einen der Gewinne.

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Annahmestelle in Isny abgegeben. Zum Abruf der 100 000 Euro ist jetzt die gültige Spielquittung notwendig. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.

Die Landes-Sonderauslosung fand in Verbindung mit den Lotto-Ziehungen vom 25. und 28. September statt. An ihr nahmen alle in Baden-Württemberg für diese Ziehungen registrierten Lotto-Spielaufträge automatisch und ohne Mehreinsatz teil. Sonderauslosungen gehören laut Mitteilung fest zum Lotto-Kalender. Finanziert aus nicht abgeholten Gewinnen, bieten sie den Tippern zusätzliche Chancen ohne Mehreinsatz.