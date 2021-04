Ersatzteillager von Dethleffs ist umgezogen

Im Februar hat die offizielle Übergabe der ehemaligen Lagerräume der Firma Invacare an Dethleffs stattgefunden. Nachdem im vergangenen Jahr die Büroräume im Gebäudekomplex von den Dethleffs-Abteilungen Kundendienst, Ersatzteil und IT bezogen wurden, ist das Ersatzteillager nun umgezogen. Jetzt stehen der Abteilung zu den bisherigen Räumen im Werk drei weitere Hallen mit etwa 3000 Quadratmeter mehr Fläche zur Verfügung, teilt der Reisemobil-Hersteller mit. Nach einigen Renovierungs- und Umbauarbeiten wurden in den vergangenen Wochen neue Regalsysteme installiert und aufgebaut sowie ein völlig neues Logistik-Konzept eingeführt. Dann konnte der Umzug des Dethleffs Wareneingang und -ausgangs sowie des Großteile-Lagers beginnen.