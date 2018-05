Deutschlands bekannter Fernsehkoch Vincent Klink kommt am Sonntag, 13. Mai, im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals nach Isny. In seiner Lesung präsentiert der Autor und Verleger „Meine Rezepte gegen Liebeskummer“. Im Interview mit SZ-Mitarbeiterin Stefanie Böck verrät der Stuttgarter, was Eis mit gebrochenen Herzen macht und warum Nudeln einsaugen hilft.

Liebeskummer ist ein emotionaler Sonderfall. Was sollte man in so einer Situation essen?

Vincent Klink: Günstig ist all das zu essen, was sich irgendwie schlürfen lässt. Nudeln beispielsweise werden teilweise auch eingesogen und erinnern unterbewusst an die Mutterbrust. Dieser Umstand ist übrigens für die allgemeine Vorliebe zu Nudeln verantwortlich.

Und was schmeckt Ihnen persönlich bei gebrochenem Herzen am besten?

Es muss etwas Warmes sein. Ist der Bauch gut geheizt, ist die Hälfte aller Probleme schon bewältigt. Allerdings ist man bereits genügend aufgewühlt, dass man sich nicht noch obendrein durch Chili-Gerichte befeuern sollte.

Sie sind seit 40 Jahren verheiratet. Als Kind waren Sie auf einem Klosterinternat in der Knabenschule. Hatten Sie überhaupt schon mal richtig Liebeskummer?

Liebe ist ja eine besondere Form von Krankheit, die hat mich schon seit der Pubertät unzählige Male heimgesucht. In der Klosterschule war ich Mitglied eines Marien-Fanclubs namens „Marianische Kongregation“. Ich war mental total besoffen und weiblichen Wesen gegenüber in einer Art Anbetungswahn, dass alle Mädels die Flucht ergriffen. So gestaltete sich meine Jugend häufig als Elendszeit des Unerreichbaren.

Sind bei Ihren Rezepten die Zutaten entscheidend oder die Zubereitung?

Wenn es einem schlecht geht, kann man sich nicht mit Schlechtem trösten. Auch für Leute, die unter extremem Geiz leiden, empfiehlt es sich, solchen Anwandlungen eine Pause zu gönnen. Gerade bei maßlosem Schmerz muss man sich auch maßlos Gutes zuführen. Der Bauch muss voll sein, dann tritt Ruhe ein. Überfüllt allerdings kommt auch wieder eine innere Rebellion in Gang.

Die meisten essen ja Eis…

Da kommt die Hilfe nicht vom Kühlen, sondern Eis ist letztlich unglaublich süß. Solche Zuckerschocks wirken augenblicklich besänftigend und setzen Glückshormone frei – sofern noch vorhanden.

Hat man es als Koch eigentlich leichter bei den Frauen?

Als junger Koch hatte ich mit Frauen überhaupt keine Probleme, denn in der gehobenen Gastronomie arbeiteten fast nur Männer. Ich war zum ,Lonely Cowboy’ verdammt. Wunderbar ist, dass es in den Küchen jetzt so viele schöne Frauen gibt. Sie könnten zwar alle meine Enkelinnen sein, aber mit ihnen ist es unbedingt freudiger als mit bärtigen Spießgesellen.

Sie haben mal gesagt, eine Gastwirtschaft ist „die Universität des Lebens“. Haben Sie schon erlebt, wie sich da Liebeskummer anbahnt?

Im Gastraum kann man das Flirten von Tisch zu Tisch beobachten, ältere Paare nehmen sich an der Hand oder werden umgekehrt nur noch vom gemeinsamem Hass zusammengehalten. Ehekräche bahnen sich an, und sehr oft auch die Versöhnung. Es gibt übrigens jede Menge Liebeskummer unter Ehepaaren. Schlimm finde ich es, wenn die Beziehung nie im Streit eskaliert, man also nie die Glücksgefühle der Versöhnung erleben darf. Das schönste am Krach ist doch, das hoffentlich darauffolgende frische Verlieben, oder zumindest das wohlmeinende Vertragen.

Sie haben Kinder. Haben die auch von Ihrem Wissen um die Rezepte gegen Liebeskummer profitiert?

Ich bin sicherlich nicht der ideale Vater, Liebeleien meiner Kinder habe ich eigentlich nie richtig mitgekriegt, und wenn, dann nicht ernst genommen. Was ich selbst bei Frauen mittlerweile mehr schätze als Liebe, das ist guter Service. Die wahre andauernde Liebe ist für mich letztlich ein ständiges gegenseitiges Helfen und füreinander da sein. Was nützt eine völlig dauerverliebte Frau, die kein Frühstücksei hinkriegt. Am Ende zählt dann eben doch auch eine gewisse Tüchtigkeit.

Gibt es bestimmte Zutaten, mit denen man mühsam gewordene Beziehungen wieder etwas aufpeppen kann?

In diesem Fall würde ich immer wieder mal ein Restaurant aufsuchen. Man sitzt gemeinsam an einem Tisch und kann nicht problemlos fliehen, sondern muss verharren und womöglich mühsam miteinander ins Gespräch kommen. Wenn meine Frau mit mir länger sprechen möchte, ist der Restaurantbesuch so ziemlich ihre einzige Chance. Ich finde Kneipenbesuche wichtiger und erfolgversprechender als Sitzungen beim Paartherapeuten.

Waren Sie schon mal in der Stadt Isny?

Eine Schande, ich war noch nie in Isny, obwohl ich immer wieder von dieser Stadt und der wunderbaren Gegend erzählt bekomme. Also höchste Zeit fürs Allgäu!

Gehen Sie hier dann vor ihrem Auftritt was essen? Werden die Kollegen da nicht nervös?

Was die Kollegen anbetrifft, so bin ich von vornherein gegen eine Analyse. Oft merke ich, dass der Laden nicht gut läuft, und ich könnte den Kollegen in zwei Minuten erklären, wie man das ändern könnte. Ich halte aber mein Maul; wer will schon von einem Oldie einen Ratschlag?! Hauptsache, ich muss am freien Tag nicht selbst kochen. Im Grunde bin ich genügsam wie ein Lurch.

Die Lesung findet im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals am Sonntag, 13. Mai, um 17 Uhr im Refektorium im Isnyer Schloss statt. Einlass ist um 16 Uhr, der Eintritt kostet 19 Euro, 15 Euro ermäßigt. Karten gibt es bei der Isny Marketing im Kurhaus oder an der Abendkasse.