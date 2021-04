Isnys Fahrradklima ist gut, die Sicherheit befriedigend

Die Stadt Isny hatte im vergangenen Jahr wieder am Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) teilgenommen. Nun liegen die Ergebnisse vor, mit deren Auswertung sich die Ortsgruppe des ADFC im Detail befasst hat.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, liegt Isny mit der Note 3,24 auf Platz 34 von 418 Orten mit bundesweit weniger als 20 000 Einwohnern. In Baden-Württemberg bedeutet das Platz 5 unter den 74 Teilnehmerkommunen derselben Größe. Bundesweit seien die Bewertungen damit schlechter als in den Jahren zuvor, sodass Isny sich mit ähnlichen Ergebnissen wie in den Vorjahren im Vergleich zu anderen Städten verbessert hat. Eine höhere Teilnehmerzahl beim diesem Fahrradklimatest wäre wünschenswert.

Punkten kann Isnys Radverkehrssituation bei den 97 Testteilnehmern insbesondere im Bereich Infrastruktur und Fahrradklima: Das Stadtzentrum ist demnach gut mit dem Fahrrad erreichbar (1,8), weitere Ziele können zügig und direkt mit dem Rad erreicht werden (2,0). Die schnellen Radverkehrsverbindungen werden unter anderem durch eine Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung ermöglicht (2,6). Radfahren in Isny macht laut den Ergebnissen Spaß (2,4), das Rad wird von alt und jung im Alltag genutzt (2,6). Dass Isny sich für die Radverkehrsförderung einsetzt (3,1) und fürs Radfahren wirbt (2,9), zeige unter anderem die erfolgreiche Teilnahme an der Klimaschutz-Kampagne „Stadtradeln“.

Etwas schlechter schneidet Isnys Radinfrastruktur bei den Befragten in den Bereichen Sicherheit und Komfort ab. Radwege und Radfahrstreifen seien zu unsicher für junge und ältere Menschen (3,5), zu schmal zum sicheren Überholen (3,9). Im Mischverkehr mit den Autos fühlen sich viele Radfahrer unsicher (3,5) und erleben Konflikte und Situationen, in denen sie von Autofahrern bedrängt und nicht ausreichend als Verkehrsteilnehmer akzeptiert werden (3,0).

Insgesamt zeigt die Befragung nach Angaben der Stadt, dass sich die Situation für Radfahrer in Isny in den vergangenen beiden Jahren nur wenig verändert hat. Dringend notwendige Maßnahmen für mehr Sicherheit und Komfort im Radverkehr möchte Isny in Kooperation mit dem ADFC noch in diesem Jahr in die Wege leiten. Dazu soll das bestehende Radwegenetz erweitert und optimiert werden.