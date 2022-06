Isnys Altbürgermeister Manfred Behrning stirbt im Urlaub auf Mallorca

Altbürgermeister Manfred Behrning ist bei einem Badeunfall auf Mallorca Anfang vergangener Woche tödlich verunglückt. Das wurde am Wochenende im Isnyer Rathaus bestätigt. Er wurde 77 Jahre alt.

Die Todesnachricht war vergangenen Donnerstag in Isny eingetroffen, die erste Runde machte sie bei der Jahresversammlung des FC Isny am Freitag im Ochsenkeller und war auch ein Thema beim Sommerskispringen des WSV Isny in Großholzleute am Sonntag.

Manfred Behrning † (Foto: Achiv: Walter Schmid)

Hitzschlag laut „bild.de“

Mit Rücksicht auf die Familie, die nach Informationen von Schwäbische.de erst am Freitag aus Spanien nach Isny zurückgekehrt war, wollte sich von offizieller Seite noch niemand zu Details äußern.

Wie „bild.de“ am 21. Juni unter Bezug auf die spanische „Guardia Civil“ berichtete, ohne Namen zu nennen, starb Behrning am Montag vergangener Woche bei Santa Ponça vor der Südwestküste Mallorcas.

Vergebliche Reanimationsversuche

Er sei dort im Meer geschwommen und nach Vermutungen der Ermittler wegen eines Hitzschlags ohnmächtig geworden. „Eine Welle habe ihn dann in die Nähe von Felsen gespült, wo er mit dem Kopf hart aufgeschlagen sei“, heißt es auf „bild.de“.

Badegäste hätten den Rettungsdienst gerufen, nachdem sie vergeblich versucht hatten, ihn aus dem Wasser zu holen. Der Zivilschutz habe den Leblosen schließlich mit einem Boot bergen können. Die Versuche, ihn wiederzubeleben, seien aber vergeblich gewesen.