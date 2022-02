IsnyPunkte ausgezählt – Vereine erhalten fast 4000 Euro

Das Sammeln der IsnyPunkte hat sich auch 2021 wieder für die Vereine aus Isny und der Umgebung gelohnt. Entwickelt als Bonussystem für Isnyer Kunden mit dem Ziel den lokalen Handel zu fördern, sind sie mittlerweile eine Möglichkeit Vereinsaktivitäten zu finanzieren, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist.

Wer in Isny einkauft, erhält in vielen Geschäften und Lokalen ein kleines Dankeschön: Für einen Einkauf ab zehn Euro erhalten Kunden IsnyPunkte, die sie woanders wieder ausgegeben können. Mit dem System, das Isny Aktiv e.V. etabliert hat, unterstützen sich die Betriebe gegenseitig, indem sie ihren Kunden das Einkaufen versüßen und mit den mitgegebenen IsnyPunkten anregen, weitere Geschäfte aufzusuchen, wie es weiter in der Mitteilug heißt. Auch Vereine nutzen seit 2008 dieses System. Nicht nur Mitglieder sammeln für den eigenen Verein, sondern auch Nicht-Mitglieder unterstützen die Vereine, indem sie ihre IsnyPunkte in die bereit gestellten Sammelboxen werfen.

Am Ende jedes Jahres reichen die Vereine ihre IsnyPunkte bei Isny Aktiv ein und erhalten den Gegenwert in Euro gutgeschrieben. Mit gestaffelten Boni für die drei Vereine, die über´s Jahr die meisten IsnyPunkte sammeln, erhöht Isny Aktiv den Anreiz, die Isnyer Geschäfte und Lokale zu bevorzugen, dort IsnyPunkte zu sammeln und sie dem Lieblingsverein zukommen zu lassen. Es winken jährlich 1500 IsnyPunkte für den Verein mit den meisten Punkten, 1000 für den zweitplatzierten und 500 für den dritten. Zudem erhält jeder Verein 1000 IsnyPunkte, wenn die Punkte gebündelt bei Isny Aktiv abgegeben werden.

Insgesamt 22 Vereine aus Isny, Argenbühl und Maierhöfen haben 2021 IsnyPunkte gesammelt und bei Isny Aktiv im Dezember eingereicht – einer mehr als im Jahr davor. Es kamen 344 825 Punkte zusammen, was genau 3448,25 Euro entspricht. Knapp 400 Euro weniger als 2020. Für Mechler ein Zeichen, dass das System trotz coronabedingter Einschränkungen „immer noch gut angenommen wird“.

Den ersten Platz mit 110 775 IsnyPunkten erreichte zum wiederholten Male der Kapellenverein St. Rochus aus Schweinebach. Auf Platz zwei lag der DRK-Tafelladen mit 67 650 IsnyPunkten und den dritten Platz holte die Isnyer Gruppe der Frauenselbsthilfe Krebs e.V. mit 27 800 Punkten. Samt der Boni dürfen sie sich nun auf Auszahlung von 1132 Euro, 696 Euro respektive 293 Euro freuen.

Mit allen Prämien und Bonuszahlungen erhalten die 22 Vereine insgesamt 3727,20 Euro für ihre Vereinskasse, obendrauf kommen die Bonuszahlungen von Isny Aktiv in Höhe von 250 Euro.