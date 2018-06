Isnyerin Laila Illig siegt am Feldberg

Laila Illig vom WSV Isny hat sich beim BaWü Kids-Cross am Feldberg in sehr guter Form präsentiert.

Dort waren die besten Rennläufer der Jahrgänge 2006 und 2007 aus Baden-Württemberg am Start. Gesteckt wurde für die Kinder ein Race-Cross (Vielseitigkeitsriesentorlauf) und ein Slalom-Cross (Vielseitigkeitsslalom). Laila Illig legte am Samstag beim Race Cross in der Klasse 2006 weiblich mit zwei grandiosen Fahrten los und raste mit der schnellsten Zeit bei den Mädchen durchs Ziel. Am Sonntag im Slalom Cross packte sie noch ein Schippe drauf, war eng an den Stangen und distanzierte die Konkurrenz um sechs Sekunden.