Isnyerin Irmgard Beschler feiert ihren 90. Geburtstag

Mit wachen Augen und glasklarem Kopf sitzt sie in ihrem Rollstuhl in der Senioreneinrichtung Haus Sonnenhalde, umgeben von Freundinnen, Nachbarinnen und Angehörigen. Irmgard Beschler weiß viel zu erzählen aus 90 Lebensjahren mit Höhen und Tiefen. Schwere Schicksalsschläge sind dabei, aber auch glückliche Zeiten, „wenn ich nur an unsere zwei Kinder denke, an vier Enkel und vier Urenkelkinder.“

Peter Clement, Stadtrat und Stellvertreter des Bürgermeisters, durfte sich bei Kaffee und Kuchen dazusetzten und zuhören. Er überbrachte neben einer Urkunde des Ministerpräsidenten auch die Glückwünsche der Stadt und von Bürgermeister Rainer Magenreuter, mit Blumen und Honig aus dem Weltladen.

„Wir waren ungeliebte Flüchtlinge“

Irmgart Beschler gehörte mit ihrer Familie zu den rund 800 000 Volksdeutschen, die aus deutschstämmigen Kolonien des östlichen Europas „Heim ins Reich“ umgesiedelt wurden. Die Eltern lebten mit zwei Kindern in der Kolonie Engelsberg in Galizien in der Ukraine. Am 6. Januar 1940 ging es in Viehwaggons Richtung Westen. Irmgard war gerade einmal elf Jahre alt. Die erste Station war für wenige Jahre Westpreußen, wo noch zwei Schwestern geboren wurden. Dann Flucht und Vertreibung mit Stationen in Flüchtlingslagern in München, Kempten, Isny, nach Christazhofen. „Hier hat man uns spüren lassen, dass wir ungeliebte Flüchtlinge sind – und weil wir evangelisch waren, doppelt abgelehnt.“ Aber das sei ja längst vorbei, fügt die Jubilarin hinzu.

Als 16-Jährige musste sie den Bauern arbeiten und etwas Essbares für die ganze Familie mit nach Hause bringen. Die Eltern seien viel krank gewesen und konnten nur unzureichend für den Lebensunterhalt der Familie sorgen. Ende der 40er Jahre lernte Irmgard Beschler den aus Krieg und Gefangenschaft zurückgekehrten Moritz Beschler kennen und heiratete ihn 1953. Er war von Beruf Landwirt, hat aber später als Gipser auf dem Bau gearbeitet. „Der beste Mann und Vater unserer zwei Kinder“, sagt sie zufrieden – ein Lichtblick in einem Leben mit vielen harten Entbehrungen. Ihre gemeinsamen Standorte waren Christazhofen, Baldenhofen, Bliederatshofen, Enkenhofen. In Seehofen haben sie mit dem Schwager zusammen ein „Höfle“ gekauft und gemeinsam umgebaut. Dass der Sohn Wolfgang tödlich verunglückte, wird sie bis zu ihrem letzten Tag schmerzen, gibt die Jubilarin zu. Neben der Erziehung der beiden Kinder hat Beschler in der Spinnerei in Wangen gearbeitet und später auch in einer kleinen Firma in Friesenhofen. Seit dem Tod ihres Mannes vor fast 20 Jahren lebte sie alleine – bis es halt nicht mehr ging. „Ich bin hier gut versorgt, aber zu Hause wäre es doch schöner.“ Und die Jubilarin fügt hinzu: „Wenn’s mir ganz schlecht geht, ein Schnäpsle hilft immer – aber nur eins.“