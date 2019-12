Isnyerin erhält Verdienstorden

Es war ein glanzvoller Nachmittag im Neuen Stuttgarter Schloss. Am Samstag hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann 18 Bürger für ihr besonderes bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Am Tag des Ehrenamts erhielten sie den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Zu den Ordensprätendenten zählte auch Viktoria Graenert aus Isny.

„Baden-Württemberg ist reich an Ehrenamtlichen. Das ist ein Geschenk. Und es ist wichtig, dass bürgerschaftliches Engagement öffentliche Anerkennung findet. Diese Menschen, die sich einbringen und unser Miteinander gestalten, stärken mit ihrem Wirken das Fundament unserer Demokratie. Als Ministerpräsident erfüllt mich dies mit großer Dankbarkeit. Sie sind echte Vorbilder. Für ihren Dienst an der Gemeinschaft zollen wir ihnen unseren Respekt“, sagt der Landesvater bei der musikalisch umrahmten Zeremonie im Barockschloss im Herzen von Stuttgart.

Alle 18 Ordenprätendenten wurden einzeln an die Seite des Ministerpräsidenten gerufen, der ihnen die Urkunde überreichte und den Verdienstorden der Bundesrepublik ans Revers heftete. Speziell zu Graenert aus Isny führte Kretschmann in seiner Laudatio aus: „Viktoria Graenert beeindruckt seit mehr als drei Jahrzehnten durch ihr herausragendes Engagement für die deutsch-polnische Freundschaft. Sichtbares Zeichen dafür ist ihre enge persönliche Verbundenheit mit der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz. Hier lernen junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern an einem historischen Ort gemeinsam für die Zukunft.

Viktoria Graenert übernimmt Verantwortung im Stiftungsvorstand der Begegnungsstätte und ist Vorsitzende des Fördervereins. Mehrmals im Jahr führt sie selbst Jugendgruppen durch die KZ-Gedenkstätte, öffnet Türen für Begegnungen und stellt sich dem Vergessen der Geschichte entgegen. Auch erinnert Viktoria Graenert an die erlittenen Gräueltaten der Sinti und Roma und engagiert sich im Arbeitskreis Sinti/Roma und Kirchen in Baden-Württemberg. Mit großem Einfühlungsvermögen pflegt sie die Verbindung zu den Überlebenden des Holocaust und sorgt dafür, dass deren Erinnerungen und Lebenszeugnisse bewahrt werden. Ihr mutiger deutsch-polnischer Dialog in Zeiten des Eisernen Vorhangs mündete 1997 in die offizielle Partnerschaft zwischen Isny und dem polnischen Andrychow. Darüber hinaus hatte Graenert nahezu 20 Jahre im Leitungsteam der ökumenischen Hospizgruppe Isny-Argenbühl eine tragende Rolle. Für ihr enormes Engagement danke ich ihnen sehr.“

Unter dem Applaus des Auditoriums überreichte der Ministerpräsident Urkunde und Verdienstorden an Viktoria Graenert sowie die 17 weiteren verdienten Bürger und Bürgerinnen des Landes, ehe es zum gemeinsamen Fest-Empfang in den prunkvollen Marmorsaal des Schlosses mit Kulinarischem ging. Angetan von der Würdigung zeigte sich naturgemäß auch die Geehrte selbst nach der Verleihung. „Das ist eine große Anerkennung, die mich stolz macht. Ich nehme sie stellvertretend für alle an, die sich engagieren. Grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn mehr junge Leute geehrt würden, als Ansporn für ihren weiteren Lebensweg im Ehrenamt “, so Viktoria Graenert, die von ihrer Familie und Bürgermeister Rainer Magenreuter begleitet wurde, an ihrem Ehrentag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.