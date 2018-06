Isnyer zeigen, dass sie gewinnen können

Erstmals nach sechs Spielen mit personellen Engpässen konnten wieder einmal alle verfügbaren 14 Plätze im Kader der ersten Isnyer Handballmannschaft besetzt werden. Dennoch fehlte in der ersten Hälfte die Abstimmung und man tat sich trotz des gegenüber dem Hinspiel recht dezimierten Gegners lange schwer. Sechs Isnyer Treffer in Folge brachten die Entscheidung aber dann schon früh in Halbzeit zwei.

Der Gastgeber hatte Mühe, in die Partie zu finden und ließ sich vom Gegner, dessen Taktik hauptsächlich darin bestand, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, zunächst noch beeindrucken. Nach einer 2:0-Führung fehlte den Allgäuern die Geduld, die Führung in aller Ruhe auszubauen. Mit dem 7:6 konnten die Ulmer sogar erstmals in Führung gehen, ehe die Isnyer zu einem ersten echten Zwischenspurt ansetzten. Christoph Hörmann stellte in der 28. Minute auf 12:7, nachdem er von Isni Shabanaj bei einem Tempogegenstoß punktgenau bedient wurde. Im Gegenzug trafen die Ulmer nach längerer Zeit wieder – und unnötigerweise zehn Sekunden vor dem Wechsel gleich noch einmal, nachdem der letzte Isnyer Angriff zu überhastet abgeschlossen wurde. Beim 12:9 wurden die Seiten gewechselt.

Die zweite Hälfte wurde dann von der Heimmannschaft dominiert. In der sehr gut besuchten Rotmoossporthalle sahen die Zuschauer nun eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder Spieler konnte eingesetzt werden, ohne dass die Isnyer Überlegenheit eingeschränkt wurde. Bereits in der 28. Minute traf Valentin Schill zum vorentscheidenden 18:10. Danach dominierten die Hausherren endgültig, nutzten trotz des sicheren Vorsprungs die Gelegenheiten konsequent und zeigten sehenswerte Spielzüge. Die Spielmacher setzten nicht nur die Rückraumwerfer Philipp Bieser und Paul Kernatsch auf den Halbpositionen in Szene, sondern versorgten auch die gut aufgelegten Außen- und Kreisspieler. Korbinian Kottmann sorgte mit dem Treffer zum 33:17 für den Endstand. Nach einer zweiwöchigen Spielpause geht es nun zum Lokalrivalen nach Leutkirch.

Die TSG hat die Qualifikation für die eingleisige Bezirksklasse schon so gut wie in der Tasche, während die Isnyer nach der längeren Durststrecke noch einen steinigen Weg vor sich haben. Will das Team von Markus Metzler das erklärte Saisonziel noch erreichen, müssen mindestens drei der verbleibenden fünf Partien gewonnen werden.

TV Isny: Mathias Chutnik und Valentin Morlok im Tor, Stefan Butscher (1 Tor), Dennis Breuer (1), Paul Kernatsch (4), Korbinian Kottmann (1), Valentin Schill (5), Tim Leili (10/3), Isni Shabanaj (1), Markus Käser (3), Christoph Hörmann (2), Philipp Mayinger (1), Philipp Bieser (4), Zsolt Balogh.