Isnyer und Wangener Sänger beweisen sich in der „Ersten Liga der Jugendchöre“

60 Sänger der Jugendmusikschule Württembergischen Allgäu (JMS) haben – begleitet von Chorleiter Christian Feichtmair und zwei Betreuerinnen – beim Kinder- und Jugendchorwettbewerb im westfälischen Erwitte die Fachjury und ihr Publikum überzeut. Am Wettbewerb beteiligt waren 36 Kinder- und Jugendchöre aus Österreich und Deutschland, darunter die Chorakademie Dortmund, das Musikgymnasium Wernigerode, die Singschule Koblenz und das Berliner Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, teilt die JMS in einer Pressemitteilung mit.

Da die Festhalle nicht für alle Chöre und Besucher Platz geboten habe, wurden die Darbietungen auf eine Video-Leinwand in den Schlosspark übertragen. Die Kinder und Jugendlichen aus Isny und Wangen seien tief beeindruckt von der hohen Qualität der Beiträge und von der besonderen Atmosphäre der Veranstaltung gewesen, die zeitweise einem Popfestival geglichen habe: „Im 15-Minuten-Takt wurden die Chöre aneinander vorbeigeschleust, vom Aufenthalts- zum Einsing-Raum, dann zur Wettbewerbsbühne.“

Der JMS-Kammerchor „La Fenice“, 32 junge Sängerinnen zwischen 14 und 19 Jahren, stellte sich der Herausforderung: Würde man in der Kategorie „Gleichstimmiger Jugendchor bis 26 Jahre“ mit den etablierten Chorschulen, die mindestens zweimal pro Woche proben, auf Bundesebene mithalten können? – Groß sei die Nervosität gewesen. Chorleiter Feichtmair habe seine Mädchen angewiesen: „Egal, was an Punkten rauskommt, habt Freude am Singen und genießt Euren Auftritt.“

Konzentriert und mit Unterstützung von Margarete Busch am Klavier und drei Schlagzeugern der JMS hätten die jungen Sängerinnen laut JMS „die Fachjury mit ihren klaren Stimmen, sicherer Intonation und rhythmischer Präzision überzeugt“.

Jurorin Juliane Berg, die den Chor vom Chorfest in Stuttgart kannte, habe sich über das „Wiederhören“ gefreut. Der Mut des Chores, dieses Mal in der „Ersten Liga der Jugendchöre“ anzutreten, sei mit 19,6 von möglichen 25 Punkten und einem „guten Erfolg“ honoriert worden.

Tags darauf ging der Chor „La Cantoria“ in der Kategorie „Kinder- und Jugendchor bis 16 Jahre“ mit weiteren 15 Chören an den Start. Die 50 jungen Sänger in grünblauen Chor-shirts konnten laut JMS nicht nur zahlenmäßig mit den großen Chorschulen mithalten. Mit A-capella-Sätzen von Franz Schubert und Johannes Brahms sowie einem modernen Stück des Japaners Ogura Rō hätten sie Gesangskultur bewiesen.

Die lustvollen Interpretationen von „Beautiful Rainy Day“ und „The Rhythm of Life“ hätten den Festsaal zum Beben gebracht. Der Chor erreichte den zweiten Preis mit 23,7 Punkten, gleichauf mit der Chorakademie Pforzheim und knapp hinter der Singschule der Oper Graz – der Jubel sei grenzenlos gewesen.

Das westfälische Städtchen Erwitte liegt zwischen Paderborn und Dortmund und ist seit 1996 Austragungsort des Erwitter Kinder- und Jugendchorwettbewerbs, der sich laut JMS zu einem der erfolgreichsten Musikereignisse in der deutschen Chorszene entwickelt hat.