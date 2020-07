Isnyer Töpfermarkt kann stattfinden

Beim Isnyer Töpfermarkt soll sich der Kurpark in eine farbenfrohe Schatzkiste verwandeln, kündigt das Stadtmarketing an. Der Markt findet dieses Jahr, am 1. und 2. August, trotz einiger Einschränkungen statt.

65 Töpfer und Handwerkskünstler erwartet Bettina Güttinger, Organisatorin des Isnyer Töpfermarktes, am ersten Augustwochenende. Rund um den Bremerweiher werden dann die Marktstände im Kurpark zu finden sein. Ton, Keramik, Holz, Metall, Glas, Textil – das sind die Materialien, aus denen die Kunstwerke gemacht sind.

In diesem Jahr müsse einem zu großen Besucherandrang entgegengewirkt werden, Abstände zwischen Besuchern sollen eingehalten werden. Das Gelände werde umzäunt und Besucher müssten sich am Eingang registrieren. Der Eingangsbereich befinde sich am östlichen Ende des Kurparks, direkt vor dem Restaurant und Café Kurhaus am Park. Der Töpfermarkt findet bei jeder Witterung statt, geöffnet ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 1. August ist außerdem langer Einkaufstag in Isny. Die Geschäfte der Innenstadt haben durchgehend von 9 bis 16 Uhr geöffnet.