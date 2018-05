Isnyer Stadtwald wirft weiter Geld ab

Stadtförster Johannes Merta hat im Gemeinderat das Jahresergebnis für den städtischen Forstbetrieb 2017 vorgelegt und die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2018 skizziert. Weil sich die Preisentwicklung auf dem Holzmarkt „überraschend gut“ gestaltet habe, wurden mit knapp 453 000 Euro rund 35 000 Euro mehr als geplant eingenommen. Und dies, betonte Merta, obwohl 2017 „ein Käferjahr“ war, das heißt, in den deutschen Wäldern besonders viel Schadholz anfiel wegen dem Befall mit Schädlingen, etwa dem Borkenkäfer.

Die Gesamtausgaben für den Isnyer Stadtwald blieben mit 292 000 Euro 8000 Euro unter dem Planansatz, was zusammen ein positives Betriebsergebnis von 161 000 Euro bedeutet – ein Plus von circa 40 000 Euro mehr als geplant. Erzielt wurde dies mit einem Einschlag – zu zwei Dritteln durch „eigene Leute aufgearbeitet“ – von fast 6000 Festmeter Holz, was laut Merta „fast genau dem langjährigen Mittel entspricht“. Ein Viertel waren „zufällige Nutzungen“, also Holz, das nach Sturmschäden oder wegen Käferbefall entnommen wurde. Für den Stadtwald sei dies ein „hoher Wert“, wobei wiederum die Hälfte auf kranke Eschen entfalle.

Dieser Punkt interessierte Stadtrat Claus Zengerle (Freie Wähler; FW) besonders: „Wie wird sich das Eschensterben auswirken“, wollte er von Merta wissen, nachdem er ihm „für die Zahlen“ gedankt und erklärt hatte: „Ein positives Ergebnis im Wald tut uns gut“. Der Stadtförster überschlug den Anteil der Eschen im Stadtwalt auf „etwa sechs Prozent“, was deshalb „betriebswirtschaftlich nicht so zu Buche schlagen“ werde. Rechne er indes seine bisherigen Beobachtungen hoch, geht Merta davon aus, dass die Esche auf Isnyer Flur „in drei Jahren ausgestorben sein wird“.

Alexander Fürst von Quadt (CDU) schloss sich dem von Zengerle geäußerten „Lob und Dank“ an, wollte im Detail aber von Merta wissen, warum es 2017 „mehr Unternehmereinsätze als geplant“ gegeben habe, der Stadtförster also auf die Hilfe von Externen zurückgegriffen habe. Merta begründete dies mit dem „Mehraufwand, Käferholz aufzusuchen“ und Eschen zu entfernen, hier sei der Personaleinsatz „umgelagert“ worden.

Die eigenen Mitarbeiter wurden vor allem für Aufforstungen benötigt, vornehmlich mit Weißtannen auf 1,1 Hektar bei Unterried und im Kreuzthal. Weitere 1,2 Hektar, eine „Ausgleichsaufforstung“ in der Weidach, lief laut Merta „kostenmäßig außerhalb des Forstbetriebs“.

Das jährliche „Soll“ an neu zu bepflanzenden Flächen bezifferte Merta mit 1,3 Hektar, die 1,1 Hektar, die für 2018 geplant waren, sind bereits durchgeführt. Fürs laufende Jahr rechnet er mit Gesamteinnahmen von 459 000 Euro (7000 Euro mehr als 2017), bei den Gesamtausgaben mit 302 000 Euro (10 000 Euro plus), was zu einem Betriebsergebnis von 157 000 Euro (3000 Euro weniger) als 2017 führen soll.

Stadtrat Markus Immler (FW) hob zu Mertas Ausführungen hervor, dass zwar das „Mischwaldkonzept eine Kernaufgabe in der Kulturpflege“ darstelle. Jedoch hinterfragte er die Zahlen: Der Isnyer Stadtwald sei „pessimistisch geschätzt 20 Millionen Euro wert“, weshalb das Ergebnis 2017 „eine Jahresrendite von 0,8 Prozent“ bedeute. Ob angesichts der Ausgaben für Schulneubau, Marktplatz, Hallgebäude und Gebührenerhöhungen nicht mehr Einnahmen generiert werden sollten, fragte Immler und zog den Vergleich: „Früher hat ein Bauer Wald gefällt, wenn er bauen musste.“

Antworten bekam er von Merta und Bürgermeister Rainer Magenreuter. „Gemeindepolitik sollte Vermögen erhalten und vermehren“, sagte der Stadtförster. Er könne sich vorstellen, „den Einschlag über eine gewisse Zeit zu erhöhen“, was angesichts schwankender Holzpreise unsicher, zugleich „vor einem Verkauf von Waldstücken erste Wahl“ für ihn sei. Magenreuter nannte den Isnyer Wald die „Notsparkasse – Besitz, den ich nicht heute verkaufen möchte, jetzt wäre das ein falscher Weg“.