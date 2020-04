Isnyer Stadtbücherei bietet ab Montag einen Ausleihservice am Fenster an

Die Öffnung der Büchereien wird von der Bundesregierung nun in Aussicht gestellt, aber der Zeitpunkt dafür ist noch nicht klar. Die Isnyer Stadtbücherei überbrückt ab Montag, 20. April, mit einem Abholservice für Medien die Zeit bis zur Wiedereröffnung.

Im Einklang mit der Corona-Verordnung bietet sie laut Mitteilung der Stadtverwaltung nun eine nahezu kontaktfreie Übergabe von Medien an. Die gewünschten und verfügbaren Medien werden auf der Internetseite www.buecherei-isny.de ausgewählt. Die Wunschliste mit höchstens fünf Medien wird per E-Mail an info@buecherei-isny.de geschickt oder per Telefon (07562 / 912161) bestellt.

Die Mitarbeiterinnen bereiten eine Papiertüte zur Mitnahme vor. Die Leser/innen erhalten einen Abholtermin für die Übergabe am Fenster der Bücherei in Blickrichtung Marktplatz. Wer sein Paket nicht pünktlich abholt, kann es später nicht mehr erhalten. Die Rückgabe, ebenfalls mit einer Tüte, erfolgt ebenso.

Nach der Rückgabe werden die Medien nach einigen Tagen Quarantäne gereinigt und wieder ins Regal gestellt.

Gebühren werden erst nach der Wiedereröffnung beglichen.