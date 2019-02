Isnyer springen vorne mit

Die Skispringer des WSV Isny durften sich am vergangenen Wochenende über zahlreiche Erfolge freuen.

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften sicherten sich die WSV-Adler Robin Zettler und Amelie Neumann auf der K70-Schanze in Hinterzarten jeweils den dritten Podestplatz in ihren Klassen. In der konkurrenzstarken Klasse belegten Otto Maus den siebten und Hannes Hofmann den neunten Platz.

Niklas Kulmus, Korbinian Albrecht, Lea Vesper und Luis Kriegl vertraten den WSV Isny beim Georg-Thoma-Pokalspringen, ebenfalls in Hinterzarten. Auf der K15 und K30 fand das letzte Springen dieser Pokalserie statt. Als bester Isnyer sprang Niklas Kulmus in seinem Jahrgang mit 25 Metern auf Platz 7. Lea Vesper erreichte Platz 15, Korbinian Albrecht Platz 26. Luis Kriegl sprang auf der K15 auf den 13. Platz.

Und beim Abschlussspringen der Mini-Tournee holte das Isnyer Sprungteam zum zweiten Mal in Folge den Sieg beim Mannschaftsspringen in Oberstdorf. Magnus Albrecht, Amelie Neumann, Gerhard Uebe und Raphael Übelhör setzten starke Sprünge und freuten sich, den Pokal wieder mit nach Hause nehmen zu dürfen. Den weitesten Sprung mit 30 Metern erzielte Gerhard Uebe. Raphael Übelhör erreichte den Tourneesieg in seiner Klasse.