Isnyer spenden fast 40 Blutkonserven mehr als erwartet

Wolfgang Dieing, DRK-Ortsvereinsvorsitzende und leitende Arzt am Blutspendetag, ist mit dem Ergebnis hochzufrieden: „Es übertraf unsere kühnsten Hoffnungen – fast 40 Blutkonserven mehr als erwartet. Allen Spendern sei herzlich gedankt.“

Ab 17 Uhr hätte es in Isny einen starken Andrang gegeben, der zu unerwünschten Wartezeiten führte. Andrang sei einerseits ein erfreuliches Zeichen, diesmal müsse man sich vonseiten des Blutspendedienstes auch dafür entschuldigen. Denn es gab ein technisches Problem, das zu einem Stau und peinlicher Wartezeit führte. Die Anzahl der Erstspender sei sehr erfreulich gewesen, wahrscheinlich noch eine Auswirkung der jüngsten Werbeaktion durch die Stadtverwaltung.

Etwas für die Allgemeinheit beitragen

Eine solche Erstspenderin war die Berlinerin Viktoria Witschas, die an der naturwissenschaftlich-technischen Akademie Isny (NTA) eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin macht. Sie wolle endlich auch etwas beitragen für die Allgemeinheit. Etwas das ihr letztendlich nicht fehlen werde, anderen aber das Leben retten könne. Die Ausbildung an der NTA sei sehr fordernd, aber Isny biete mit den vielen Möglichkeiten in der Natur für sie als Großstädterin den idealen Ausgleich, sagt sie und fügt hinzu, dass sie am liebsten hier bleiben würde. Weil sie Erstspenderin ist, erklärt ihr die DRK-Schwester jeden Schritt der Blutentnahme. Auch Wolfgang Dieing kommt kurz bei ihr vorbei, ehe sie in den Arm gepikst wird. „Kein Problem sagt sie, ich bin das nächste Mal wieder dabei.“

Um übermäßige Wartezeiten zu vermeiden ist laut Dieing die Anmeldung via Internet eine ideale Möglichkeit. Diesmal seien es bereits 25 Personen gewesen, doppelt so viele wie das letzte Mal. Dieter Nägele ist einer von ihnen. Er hatte sich für 17 Uhr angemeldet und hat das Kurhaus gut gestärkt um 18 Uhr schon wieder verlassen. Der leitende Arzt gab am Ende des Spendetages bekannt, dass 296 spendewillige Personen erschienen waren. 19 mussten aus medizinischen Gründen zurückgestellt werden. Die Blutzentrale Ulm konnte aus Isny 277 Blutkonserven mitnehmen.