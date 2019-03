Isnyer sollen mehr Fahrrad fahren

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Beim Anflug auf den Allgäu-Airport in Memmingerberg in Bayern hat der Pilot einer Ryanair-Maschine ein technisches Problem gemeldet. Es sei deshalb am Sonntag gegen 18.30 Uhr eine sogenannte Luftnotlage ausgelöst worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Aber schließlich sei die Maschine vom Typ Boeing 737-800 mit 164 Personen an Bord ohne Probleme gelandet. Das Flugzeug kam aus Faro (Portugal), der Allgäu-Airport war das geplante Ziel.